【開箱】《森中謎》父母不惜一切保護子女 爆發連鎖悲劇

Laura（左）與Pawel是初戀情人，兩人多年後重遇，感情猶在，惜過去包袱沉重，緣分已盡。

《森中謎》講述一宗未能破解的兇殺案，對受害者家屬及周遭的人都有深遠影響。

【明報專訊】東野圭吾是日本近年最紅的推理小說作家，翻拍成影劇的作品不計其數，類近的罪案小說包含懸疑元素，其實很適合搬上大小銀幕，美國作家哈蘭科本（Harlan Coben）出道逾20年，產量不少，他的名字近年不時出現在影視串流平台Netflix的製作名單，最新一部《森中謎》（The Woods）剛於本月12日上架。

美國小說改編 拍成波蘭影集

哈蘭科本畢業於安默斯特學院，在學時跟《達文西密碼》作者丹布朗（Dan Brown）一同加入兄弟會；哈蘭26歲已出版第一部小說，但直到2006年《沉默獵殺》（Tell No One）才被拍成同名法國電影，近年Netflix更一口氣播出兩本哈蘭小說改編的影集《失蹤疑雲》（Safe）和《陌生人》（The Stranger）。雖然哈蘭是美國作家，《森中謎》卻非美劇，而是繼《1983•局》後Netflix播出的第2齣波蘭原創影集，未知是否因此較不受觀衆注意。

《森中謎》合共6集，每集近一小時。故事橫跨1994及2019兩個時空，講述檢察官Pawel喪偶後照顧兩名幼女；他處理一宗少女被輪姦案件期間，受到一名疑犯的新聞主播父親Krzysztof威脅，要公開Pawel的秘密。另一方面，警方就一具男屍要求Pawel協助調查，Pawel最初拒絕，並稱案件與他無關，但警方表示，不明男屍遺物有很多關於他的剪報。Pawel後來從屍體手臂上的疤痕，認出對方是失蹤25年的舊友Artur，當年在夏令營的慘痛回憶再次浮現。

25年前後兩宗兇案4條人命

1994年，Pawel是夏令營的領隊，戀上校長Dawid的女兒Laura，Pawel的妹妹Kamila也在營內，並與另一男生Daniel打得火熱，Artur則鍾情深受男生歡迎的Monika。Pawel與Kamila的母親Natalia是營內導師，Artur的媽媽Bozena則是清潔工。某晚營火會後，Pawel跟Laura到森林親熱，遠處傳來慘叫聲，兩人急奔回營地。翌日，Daniel、Monika、Artur和Kamila失蹤；沒多久發現赤裸的Monika被割喉伏屍森林，不遠處再見到Daniel遺體，Artur和Kamila疑遭遇不測，卻一直找不到屍體。

4條人命牽涉多個家庭；Natalia後來更不辭而別，離開家庭，剩下Pawel跟父親，Pawel亦一直為胞妹失蹤而自責；管理夏令營的Dawid，被指要為事件負責，遭多名家長民事索償，Dawid父女的猶太人身分更飽受歧視與辱駡。

會道歉的刑警 拒絕濫捕

全劇現在與回憶片段交錯，逐步揭開誰是兇手；Artur於1994年沒被殺，為什麽25年後會伏屍街頭？Kamila遇害了，還是尚在人間？又是誰殺害Monika和Daniel？為了保持追看趣味，在此不宜細表；但波蘭人拍戲，無論色調和氣氛營造，都保持一股冷峻味道，如果把故事背景像原著一樣搬回美國，相信給觀衆的感覺會大為不同。

不過此劇有兩點十分突出，其一，無論1994年調查兇殺和失蹤案的刑警，還是2019年追查Artur被殺案的探員，從不放過任何線索，尤其後者，他秉公辦案，卻同時是「Sorry Sir」，會為誤會了Pawel而道歉，又教訓同袍說：「我只想破案，不是要隨便拘捕人把他關起來。」當日復日聽到濫捕消息，這種千里之外編劇所寫的對白，猶如醍醐灌頂。

其二，《森中謎》的兇案緣於欲念與恨意，一人被殺，受害者的心理與生理陰影面積卻輻射千里，環環相扣，成為連鎖悲劇。劇中不論Natalia、Dawid、Bozena、Krzysztof，甚至Pawel都有過類似的對白或行動：會不惜一切保護子女；只是「保護」屬主觀意願，有時候反讓悲劇循環上演。