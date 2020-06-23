見證爸爸扭轉經濟困局 鄭秀文：一把年紀向父親撒嬌

【明報專訊】鄭秀文（Sammi）是圈中出名孝順女，趁前日父親節她在社交平台分享舊照片，並感性地撰文感謝爸爸：「從小到大，我一直幸福擁有着父親的愛與支持和教導。從小，我就在一個溫暖的家庭長大，這都是父母親共同努力孕育的環境，這些美好的愛，成了我一種人生觀，使我在長大過程和景况大都能以暖色看待事情。我小時候，親身見證到父親如何在極大的生意困難中努力撐過去、他也在無數次大大小小的手術中復元過來，也曾在極大的經濟困難中艱辛地扭轉到局面，父親的經歷，父親的不倒，成了我往後人生極大的印記。父親很老了，mi也老了，但我願意繼續做他最小的小女兒，一把年紀仍向父親撒嬌。」

近日Sammi為Tiffany全新珠寶系列拍攝短片，分享了多年前爸爸寫給她的信當中一句鼓勵說話，「要在心中長留一塊美麗的景域」，這句「給女兒的話」成了Sammi最愛的座右銘。出道逾30年的她，走過不少高山低谷，除了靠堅毅意志，家人亦是給予她支持和力量的泉源，故她寄語大家無論遇上什麼困難，都要在心中存有一幅美麗藍圖，因為它會帶你走出困境和相信明天會更好。

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