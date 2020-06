next

【明報專訊】無綫劇集《降魔的2.0》演「施勞斯」的麥凱程,傳涉參加社運被捕遭勒令停工,並已回法國,早前他的名字被發現在無綫藝人網頁消失了。麥凱程在社交平台留言稱會繼續為這個世界降魔伏妖,前日他分享日食照並留言:「新開始……Time to move forward. Stand up for yourself.」看來有新動向。

黃俊豪同樂易玲慶生

近日無綫有藝人流失亦有新血補充,賭王千金何超蓮舊愛黃俊豪(Jeremy)最近簽約無綫。日前他跟鄭俊弘、甄澤權,以及有「天下第一關」之稱的鄭紹康,齊齊為無綫高層樂易玲預祝生日。他在社交網貼出合照,並祝賀樂小姐生日快樂,身體健康,青春常駐,認真口乖。

娛樂組