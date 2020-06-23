堺雅人及川光博拍片谷新劇 《半澤直樹2》7•19首播

及川光博（左起）、堺雅人及賀來賢人拍攝宣傳片，正式公布《半澤直樹2》下月首播。

【明報專訊】受新冠肺炎影響，日本各大電視台被迫暫停製作，原定4月首播的春季日劇全部停擺。隨着當地解除緊急狀態令，劇組陸續復工，繼木村拓哉主演《BG～貼身保鑣2》、篠原涼子的《超級特派員2》等於本月先後開播，TBS電視台重頭劇《半澤直樹2》亦宣布7月19日推出，為了隆重其事，主角堺雅人、及川光博和賀來賢人更拍片公布消息，粉絲當然興奮。

堺雅人、上戶彩、片岡愛之助與香川照之等合演、改編自日本作家池井戶潤暢銷小說的TBS劇集《半澤直樹》，自2013年首播後，迅即掀起熱潮，劇中經典對白「加倍奉還」一度成為潮語，結局收視率更高達42.2%，刷新當年紀錄。

相隔7年開拍續集

相隔7年之後，電視台終於宣布開拍《半澤直樹》第2季，不單原班人馬繼續演出，更邀得《今日我至叻》賀來賢人、《火口的二人》柄本明、《散工買樓夢》井川遙、《僱傭妻子》古田新太及《愛情白皮書》筒井道隆等加盟，陣容相當鼎盛，加上今季改編自池井戶潤小說《失落世代的逆襲》及《銀翼的伊卡洛斯》，令人期待。

今季故事講述堺雅人飾演的東京中央銀行職員半澤直樹，被調任到中央證券公司，新崗位遇上新挑戰，繼續要敵人「加倍奉還」。首集將於7月19日在TBS電視台首播，雖然比原定日期延遲差不多3個月推出，但遲到好過無到，第1集更會增長25分鐘，好讓粉絲看個夠本。

開拍至今多災多難

事實上，《半澤直樹2》開拍至今，可謂多災多難，此劇早於今年2月開鏡，3月到某中學取景時，遇上停課而無法拍攝，4月初更因疫情而停工，據報當時只完成首兩集的戲分，據日本雜誌《週刊女性》報道，假如《半澤直樹2》未能趕及6月復工，演員檔期出現阻滯，此劇有可能由原定10集縮減至8集，或分上下兩部分播出，甚至可能無限延期。