等愛的男人 吳卓羲憧憬拖另一半逛街巿

黃宗澤（左起）、馬國明及吳卓羲是同期出道的好兄弟，亦是圈中鑽石王老五。（網上圖片）

吳卓羲（右）在《飛虎之雷霆極戰》中與蔡潔（左）演一對，他的角色找到真愛，但現實中仍是孤家寡人。（劇照）

【明報專訊】40歲型男吳卓羲，有名又有利，可惜感情一直未有着落，眼見身邊老友林峯已為人夫，馬國明愛情再出發，他坦言有憧憬拖住另一半去逛街市，而且隨年紀增長，對擇偶條件亦有提升，以前愛情至上，着重情侶間溝通，現在做「等愛的男人」，希望找個孝順長輩的賢妻。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

吳卓羲在熱播劇集《飛虎之雷霆極戰》中的角色找到真愛，現實中的他卻仍是孤家寡人，母親和朋友都戥他心急，他笑說：「阿媽都催過兩次，但她明白我無時間結婚，她叫我生仔先！不過疫情下不能出街聚會，點識女仔！都要時間追求、相處、了解，無理由剛認識女仔，就叫對方返屋企了解，要一步步來啦！我都想過有一天拖着另一半，好似普通人去逛街市，買餸回家玩煮飯仔。」

女友孝順最重要

以前他的愛情觀，只着重跟女友溝通，認為溝通、磨合不到，一齊有拗撬就無意思，但經歷疫情，令他有另一番領悟，「希望將來另一半靚女、心地好，孝順是重點，我外出工作，她都可以幫手照顧屋企人」。他稱疫情期間工作減少，反而多了時間陪家人，有時會陪媽咪去街市買餸，或者由他獨自去街市，按照媽咪透過電話的指示買食材，避免媽咪流連多人的地方，所以他跟街市檔販也變熟絡，他說：「近排家庭聚會多了，阿姨、家姐、媽咪鍾意打麻將，我就企側邊斟茶遞水、買外賣。親子環節就是一齊食飯，現在我會跟媽咪傾工作拍攝情况，又會講是非。回想在TVB年代，我收工回家，媽咪已睡覺，到我起身返工，她又未起身，所以一年加埋見不到一個月。」

估不到林峯搶先結婚

很多男藝人都不敢公開另一半，擔心影響事業，轉而發展地下情，吳卓羲相信緣分一到擋都擋不住，「如遇到個女仔性格好吸引我，到時我不會只顧工作，會照去愛，拍拖、結婚，然後生仔」。吳卓羲與同期出道的馬國明、黃宗澤（Bosco）3個鑽石王老五，他覺得誰會率先跑出結婚？他笑說：「林峯囉！我估不到林峯突然間好快，以前以為Bosco先結婚，因他當時有拖拍。至於下個到誰，真的不知道。」

與媽咪「拍拖」幾浪漫

目前單身的吳卓羲不覺乏味，皆因日常生活多節目，「我無孤獨感覺，在家裏好忙，執衫都執幾日，又要維修家電、做運動、照顧家裏的貓，閒來會跟媽咪一齊入廚，大家拿住烹飪書研究，再教兩個工人姐姐點煮，因為媽咪愛健康菜，我就鍾意濃味的海鮮、燒鵝。我好鍾意有自己的空間，所以無想拍拖，現在幾好，我寧願這時候跟阿媽拍拖先，幾浪漫。」

成熟有型不及三哥

吳卓羲跟苗僑偉（三哥）、馬國明、Bosco再合作拍劇，好多人大讚他成熟、有型，他說：「點都不夠三哥有型！我覺得每個年齡層都有其魅力，20歲有『小鮮肉』味道，30歲至40歲開始成熟，但我作為演員，都會保持住童真，配合扮演不同角色。」為了保鮮，他平時會在家裏用跑步機運動，亦會減少進食內臟食物，「我鍾意食鵝肝，打邊爐連豬腦都食，豬腦好似豆腐，但原來這些不可以食的，會減少食」。但在美容方面，他不算姿整，三四日才敷面膜一次，在家休息時好懶，甚少梳頭，工作時靠團隊幫忙扮靚。

化妝：Marsha Ma

髮型：Harry Leung

場地提供：香港瑰麗酒店

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com