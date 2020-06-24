黃秋生台灣開工缺席首映 林嘉欣「孭飛」宣傳有壓力

周家怡（左起）、陳家樂與湯怡均期待新片有好票房。（攝影：劉永銳）

【明報專訊】電影《死因無可疑》前晚舉行首映禮，導演袁劍偉率領太太兼女主角林嘉欣、周家怡、陳家樂及湯怡等戲中演員出席。人氣男子組合MIRROR其中5名成員亦有現身撐場，身處台灣開工的男主角黃秋生，則拍錄影片支持。

對於秋生未能回港出席首映禮，由嘉欣獨力「孭飛」宣傳，嘉欣直言很大壓力，她笑說：「知道秋生BB很忙，因他的角色有特殊質地，所以要當BB般呵住他。」袁劍偉則表示很掛念秋生，當然想整個團隊出席，但對方來回港台兩地需隔離28日，沒辦法。

周家怡回無綫拍劇不計酬勞

周家怡最近獲邀重回娘家無綫拍攝劇集《兒童醫院》，問到是否有衣錦還鄉的感覺？家怡謙稱：「說什麼衣錦還鄉？今次返去拍劇其實沒有太大感覺，最緊要是有好作品。」

至於酬勞是否很吸引？家怡表示今次真的不問酬勞，最重要是班底好，加上遇到好劇本及好角色，預計7月開工。是否擔任女一？家怡稱只是主角之一，今次劇組會以電影組數拍攝，故會比較舒服。

問家樂可有邀請緋聞女友連詩雅到場觀賞？家樂表示邀請了很多朋友，就算這晚未能到場，也會推薦給全部朋友，但要他們買飛支持。記者追問他看了連詩雅主演的劇集沒有？家樂尷尬說這兩天有看過，但湊巧未有看到對方與黃翠如的感動戲分，他說：「總之套劇好看啦。」

MIRROR唔擔心粉絲掀罵戰

MIRROR上周推出新歌《IGNITED》MV的「Too Hot To Handle Version」，隨即惹來部分粉絲不滿，指經理人兼MV導演花姐偏心姜濤、Anson Lo和Ian，隊長Lokman表示一首歌要分勻12個人不容易，他說：「其實首歌有兩個MV，第一個是集中跳舞，稍後會推出另一個版本。」

姜濤和Anson Lo表示事前沒預計歌迷會有這個反應，這個版本注重舞步走位，他們沒想過要搶鏡頭。Stanley稱MIRROR成員多元發展，每個都可做主，故不擔心粉絲掀罵戰。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

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