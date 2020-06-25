林師傑自爆離巢原因 新約一年6騷得萬二蚊收入

【明報專訊】林師傑於2009年參加《超級巨聲》加入無綫，早前傳他受老婆歐陽巧瑩政見影響，遭無綫冷待，令他決定提早解約。林師傑昨日在社交平台撰文，表示跟無綫及星夢娛樂正式結束賓主關係。他解釋離巢原因，除了無機會出新歌外，還有被提議轉簽一年6騷合約，合共12,000元收入，不夠他交一個月租，他接受不到這份「恩賜」，離開後會做獨立歌手，與老婆一齊捱窮。歐陽巧瑩多謝無綫放生林師傑，亦形容是「解脫」。

「不夠交一個月租金」

林師傑表示在11年來聽得最多一句說話是：「你幾時出歌呀？」他每次聽到，個心都刺住痛，不是他不想出，是無得出。他寫了近20首歌藏在牀下底，想了5年如何蒙面出歌，做現實中的「木偶哥」。去年公司向他提出轉簽6騷合約，即一年保證有12,000元收入。他說：「雖然連一個月租金都不夠，但確實有如上天恩賜，我萬二分感激！」只是他今年32歲，有家室，如何接受這份恩賜？他續道：「11年前參加比賽立志做歌手，11年後重新出發做獨立歌手，會遲嗎？要老婆陪我一齊捱窮，辛苦你了！2020年6月24號，香港獨立歌手林師傑。」

歐陽巧瑩多謝無綫放生老公

歐陽巧瑩撰文撐老公︰「由我離開TVB至今，無論私下定公開，一句不是都無講過，因為我真係唔想再同佢有關係，但今日我想講一句，多謝放生我老公，不過請收起你哋嘅恩賜，我哋會過得好好！」她還對老公說︰「解脫，我哋一齊去打工吧！」

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