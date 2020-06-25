林作撰千字文維護裕美 「愛得幸福愉快不需要祝福」

【明報專訊】麥明詩的30歲舊愛林作被爆跟31歲裕美拍拖撐枱腳，離開餐廳時十指緊扣，但見有途人即鬆手保持距離。戀情曝光後，兩人認愛，裕美讚林作是她遇過最好的男人；林作亦表示被裕美的心地善良及助人為樂的精神打動。不過林作在社交網撰千字文，坦承媽媽歧視失婚的裕美，他又為裕美被指會考零分抱不平。他稱與裕美十分幸福愉快，不需要祝福。麥明詩對林作有新戀情送上祝福，其他不回應。

裕美（原名和田裕美）於2016年被爆背着丈夫林恩浩，與黃子恆有婚外情，她離婚並與黃子恆結束關係，之後她戀上外籍男友Alex。前年11月裕美曾與林作傳緋聞，有說她背着Alex追林作，當時她否認，還說跟Alex感情穩定，但她一個月後宣布與Alex分手。去年1月她與林作被拍到同遊北海道，3個月後裕美在社交網上載短片時，被發現身處的書房佈置跟林作的書房一樣，惹來同居揣測。裕美與林作近日被拍到拖手拍拖，他們終於認愛。不過裕美曾離婚，又被指會考零分，學歷上跟林作有距離外，還被拿來跟林作舊愛「十優港姐」麥明詩比較。有傳林作母親不喜歡裕美，回應傳媒時說林作玩玩吓不用認真，亦不用介紹裕美給她認識。裕美承認跟林作拍拖一段時間，由最初討厭林作到改觀，還讚對方是她遇過最好的男人，將她寵成公主般。對於林媽媽似不喜歡她，裕美稱是林作的家事，她不了解。

稱網民與媽咪歧視失婚女性

林作曾不想回應戀情，他解釋是上一段戀情令他學會，怕回應會被視為炒作及博上位。不過他見裕美被惡意攻擊，昨日凌晨忍不住在社交網撰千字文，要為女友裕美平反，並承認媽咪不喜歡裕美。他首先說很多網民，包括他媽咪都歧視失婚女性，他認為失婚無罪，裕美多年來被批評在前一段婚姻出軌，以他了解，當日裕美跟前夫的婚姻已有名無實，是分開狀態，她想和誰一起是她的選擇。裕美會考零分又被指出身寒微，林作覺得英雄莫問出處，好多影視紅星都是公屋出身，他的媽咪亦是出身極低，絲毫不減他對媽咪的愛戴。他讚賞裕美是他遇過最心地善良的人，對人真誠，助人為樂的精神，深深打動他。他要大聲和全世界說一聲：「本人與和田小姐過得很好，十分幸福愉快。不需要祝福，請盡情狂插。」林作稱會盡力逐步改變香港各方面的封建思想，以及對女性的雙重標準歧視。

力撐女友沒一腳踏兩船

林作昨日回覆《明報》，對於千字「認愛」宣言，引來不少網民讚他維護女友做法夠Man？他稱非刻意所為，「我們被影到就不會隱瞞。拍拖是光明正大的事，我知外界對她有不好印象，撰文只想為她辯護同澄清一些謠言，亦講出我個人看法」。母親是否不喜歡裕美？他說：「她是我認為最開明的媽咪，是亦師亦友的戰友，媽咪知我做什麼，只是需要些時間，她想法好正面，知個仔喜歡和開心就可以！」林作又力撐女友沒一腳踏兩船，稱裕美跟外籍前男友Alex分手後，他們於一年前才開始拍拖，對女友絕對信任。麥明詩對舊愛林作找到新戀情說：「祝福，其他無回應！」

記者：林蘊兒、陳釗