【開箱】《BG～貼身保鑣2》 木村拓哉化身「暖男」保護弱小

【明報專訊】日本各大電視台早前受新冠肺炎疫情影響，劇組全面停工，原定4月首播的春季日劇，被迫集體遲到，「萬人迷」木村拓哉主演朝日電視台《BG～貼身保鑣》第2季（BG2）也不例外。該劇「避炎」兩個月後，終於上周登場，木村再次飾演私人保鑣，大顯身手之餘，同時展現「暖男」本色，難怪收視報捷，力保「日劇天王」的金漆招牌。

首播收視勝上季

在緊急狀態令實施下，日本電視台無法正常運作，只好重播舊劇「頂檔」，例如《BG2》首播前，電視台先播第1季，順道為新劇造勢。據報重播收視也不錯，錄得接近雙位數字。

《BG2》全劇共分10集，上周四首播錄得17%收視率，不單比上季第1集的成績15.7%更高，也接近全季最高紀錄17.3%。香港暫未有影視頻道購入播映權，本地劇迷唯有透過影視串流平台Netflix重溫上季。雖然已是兩年前的作品，但仍穩佔香港地區十大最高點播榜，亦是榜上唯一日劇，「日劇天王」之名，木村當之無愧。

為信念自立門戶

《BG2》講述一班私人保鑣，在工作上遇到各種危險與困難，他們在禁止攜帶武器的條件限制下，只靠雙手和腦筋化解危機。木村飾演身手不凡、機智過人的私人保鑣，帶領《晝顏》齋藤工、《4分鐘的金盞菊》菜菜緒及《麒麟來了》間宮祥太朗等，合力保護重要人物。

首集承接上季劇情，講述木村離開「日之出」警衛公司後，轉投專門保護政商界人士的新公司Kicks，首項任務是護送一名議員出席晚宴，其間遇上可疑人物，木村為了保護同僚而弄傷手臂。

其後一名即將刑滿出獄的殺人犯，去信要求木村保護，可是上司以對方並非政商界人士為由拒絕。與此同時，木村發現公司與議員串謀安排疑犯施襲，藉以增加支持度。木村不滿並與上司鬧意見，決定辭職自立門戶，並接下該名釋囚的保安工作。

集集串星有驚喜

首集劇情緊湊，木村赤手空拳制服敵人，還機智洞悉釋囚重返案發現場，不是為懺悔而是想找出真正兇手。主角性格貫徹始終，仍是一名堅守宗旨、保護弱小的「暖男」。值得留意的是，今季劇情新增推理元素，被保護者往往懷着不可告人的秘密，木村團隊一邊進行保安工作，一邊解開對方心結。

上季除了木村之外，還有《同一屋簷下》江口洋介、《僱傭妻子》石田百合子及《悠長假期》山口智子等參與演出，一度掀起話題。《BG2》則有曾演港產片《東京攻略》的「型男」仲村亨，飾演保鑣公司Kicks的社長，並於每集請來神秘嘉賓客串，包括日本女團AKB48前成員川榮李奈，以及曾任音樂節目《Music Station》主持的女主播弘中綾香，且看日後還會帶來什麼驚喜。