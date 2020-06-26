端午節游龍舟水 關智斌騷麒麟臂 沈卓盈曬fit爆泳照

【明報專訊】昨日端午節，很多藝人都趁機出海，享受陽光與海灘，沈卓盈與余香凝開心曬索爆水著照，關智斌就滑水騷肌，同樣吸睛。36歲人妻沈卓盈在社交網分享穿一件頭黑色泳衣照，十分性感，她留言：「端午節去沙灘游個龍舟水，聽講可以帶來好運，往年唔會去，今年就試吓啦！祝大家端午節快樂！」圈中好友樂瞳讚她：「fit到漏油！」陳自瑤讚嘆說：「OMG……大量出血！」

余香凝不介意被網民窒腿粗

26歲余香凝穿兩件頭泳衣曬側面照，她簡單祝大家：「端午節快樂！」蔡潔讚她好美。不過有網民留言：「象腿。」余香凝未有生氣，回應對方說：「這就是我，抱歉我不是火柴人。」之後再說：「每個人的身形都不同，要學識接受自己，最重要是身體健康，希望你身體健康。」

關智斌出海滑水，穿白色短褲曬健碩肌肉，身形明顯大隻不少，有一對麒麟臂，他留言：「龍舟水 #端午節快樂 #wakesurf」。好友蔡卓妍（阿Sa）大讚：「fit番！」關智斌乘勢叫阿Sa刪除他上次遊船河的照片。阿Sa表示要考慮，還稱關智斌為何對自己如此苛刻，即時引來不少網民要求睇相。

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