深水埗拍外景打到飛起 陳山聰搏盡搵奶粉錢

【明報專訊】陳山聰、陳展鵬及唐詩詠日前到深水埗拍攝新劇《超能使者》外景，3人烈日當空下拍攝一場追逐打鬥戲，劇情講述非常打得的陳山聰營救被追殺的陳展鵬和唐詩詠，不止要從兩人頭頂飛過，還上演一個打八個，相當有睇頭。陳山聰太太何麗萍（Apple）臨盆在即，雖然快將榮升爸爸，但他未有特別惜身，為家庭搏到盡掙奶粉錢。他拍完《超》劇又緊接與李施嬅拍《金宵大廈2》，之後才放假享受湊仔樂。陳展鵬傳授心得，叫陳山聰保持平常心，最重要留意太太情緒。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

準爸爸陳山聰日前到深水埗拍攝新劇《超能使者》外景，他要打足全程，不用埋位即脫下外套散熱。他笑稱監製前一晚已叮囑好好休息，因為要付出大量體力。全劇得他與劉穎鏇要打，他演一名國術代表隊的成員，所以打得最多。雖現時家中有大有細，但陳山聰稱不會因此特別惜身，反而會搏到盡，「有了家庭更加要拼搏，加上演員要專業，不能以家庭為藉口什麼都不做，否則很快被淘汰，掙不到奶粉錢。其實比起另一部新劇《唐人街》，已經舒服很多了」。

執定走佬袋等做老竇

太太Apple預產期7月，陳山聰榮升父親的日子愈來愈近，他稱每日都懷住興奮又開心的心情開工，之前與太太去最後一次產檢，醫生說放心很穩定，「走佬袋已執好，現時電話不離身。但林子善叫我不要砌BB牀住，因一砌牀，BB就會出世」。太太日前罕有上載大肚寫真，陳山聰透露拍照是太太主意，他說：「初時我問她會否拍孕照留念，她還怕醜說不要，後來又說很想影，於是立即找攝影師。拍出來的效果很不錯，她在社交平台分享照片，沒想到那麼多傳媒報道。我說你性感演出喎，當然啦！」

拍完《金宵2》放假享受湊仔樂

李施嬅宣布接拍《金宵大廈2》，陳山聰表示一早得知，他預告新一輯的概念與上集很不同，是全新角色，拍完《超》劇便接住開工，錯過BB初生階段也沒辦法，待拍完該劇就放幾個月大假，享受湊仔樂。

陳展鵬叫山聰保持平常心

身為過來人的陳展鵬叫陳山聰保持平常心，最緊要留意太太生產前後的情緒，他說：「我當時都跟太太說，有什麼不開心第一時間跟我說。」談到父親節上載父女溫馨照，太太單文柔可有呷醋？陳展鵬笑說：「我都羨慕她多時間陪女兒，所以我最近開工比較急趕，一有時間就回家。」太太近日在社交平台上載工作照，重投幕前工作？陳展鵬支持太太見多點這個世界，因太太入行不久便跟他結婚生仔，犧牲很大，「我不會阻止她工作，最緊要她舒服、喜歡」。陳展鵬更希望疫情後一家三口去旅行。

未演過搞笑角色 終於恨到

現場見陳展鵬與唐詩詠被追殺時表情浮誇，又拗晒腰，喜感十足。陳展鵬笑稱今次打戲交給山聰，他負責搞笑，務求令觀眾發笑不設底線，「其實我一直想演搞笑角色，這個機會等了幾十年了」。

陳山聰昨日亦在社交平台曬與太太Apple的大肚寫真，他表示快將做爸爸好緊張，「感謝老婆這10個月來為我家的小寶寶的付出，一路陪伴住她整個神奇的旅程，終於感受到母親的偉大。我會用最大的努力去保護、珍惜及畀最好的生活你同阿仔，期待我們的小蒜頭來臨。#感恩 #珍惜 #Chan's family #AJboy #期待孩子的來臨 #happy #其實個爸爸緊張過媽媽。」

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