黃天頤為節目下廚𠝹損手 陳潔玲累工作人員腸胃炎入院

【明報專訊】C君太太黃天頤昨日聯同樂宜、陳潔玲出席ViuTV烹飪節目《索女人妻ichi烹》記者會。

樂宜性感上陣「預咗被油濺」

樂宜昨日穿低胸裝性感現身，司儀問她著得如此性感，不怕被油濺到？樂宜說：「下廚就預咗。」黃天頤表示也被樂宜的性感吸引，她笑說：「我是女仔，站在她身旁都會分心，終於明白點解女仔要著得那麼性感，我每次見到她都好嬲。」

陳潔玲感內疚 負責醫藥費

陳潔玲自爆工作人員試食她炮製的酥炸生蠔和香煎蓮藕餅後，出現急性腸胃炎入院，「事後我才知他們入院，很內疚，所以他們的醫藥費由我負責」。

同是廚藝一般的樂宜稱會煮燶食物，但未試過食到入院，「工作人員每次吃完都說OK。（是否因衣著性感，他們不好意思講真話？）他們說沒問題，但評判團好公平。我覺得女仔識煮食，男友會加分，雖然我現在為男友下廚，他未吃都說幾好，吃完又說不錯。」

黃天頤透露成為人妻後，仍然是老公C君入廚，她只負責吃，但為做好該節目，事前在家惡補廚藝，努力練習，又大讚老公說話有鼓勵性，而且交戲又快，她說：「我在廚房煮到一半，老公已說煮得幾好。」不過她首日拍攝時就𠝹損手，另一日跟樂宜合作又再𠝹損手。

記者：柯美