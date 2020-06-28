「船P羅生門」繼續發酵 馮盈盈斥謠言損毁人格聲譽

江嘉敏（左二）早前在社交網上載與馮盈盈（右二）及兩名女性朋友參加船P的照片，傳4人之前曾出席銅鑼灣飯局。（網上圖片）

【明報專訊】2016年港姐冠軍馮盈盈上月跟江嘉敏參加遊艇派對後惹一身蟻，當日船P逾20人出席，包括賭王何鴻燊兒子何猷亨同場。他們的船P曝光後傳出馮盈盈撻着何猷亨，兩人皆否認戀情，馮盈盈稱連對方的聯絡電話也沒有；何猷亨亦解釋跟盈盈只是普通朋友。事件發生逾一個月未解決，因馮盈盈爆由江嘉敏介紹認識何猷亨，這句說話令江嘉敏耿耿於懷，連番在社交網發炮稱有人講大話。近日事件發展至江嘉敏與馮盈盈的對話截圖泄密，又傳「中間人」江嘉敏收50萬介紹費。「船P羅生門」究竟誰是大話精？事件峰迴路轉，還有未曝光版本！

有報道自億元遊艇派對曝光後，江嘉敏稱是馮盈盈邀請上船，跟盈盈所說的相反。事件繼續發酵，傳江嘉敏獲50萬介紹費，馮盈盈向工作人員呻被騙上船。有人為江嘉敏「洗白」，向傳媒提供江嘉敏與馮盈盈的WhatsApp對話截圖。內容是兩人商量參加當日船P，似馮盈盈邀對方跟朋友同行。在「船P羅生門」中馮盈盈處劣勢，被認為講大話。

馮：必須澄清我絕對沒做過

事件發生後，馮盈盈一直低調不欲多言，怕變對罵，昨日她忍不住開腔澄清，在社交網寫道：「對於坊間一些對我人格失實的指控，我必需澄清我絕對沒有做過。」她稱無論在公眾場合或私底下也沒有再就跟「江小姐」之前新聞發表任何意見。她稱傳聞是憑空揑造的謠言，嚴重損毁她們的人格和聲譽。又說謠言止於智者，請停止不實傳言，讓事件盡快告一段落。馮盈盈未提及私人對話被公開，澄清的聲明中對江留有情面。《明報》記者聯絡馮盈盈，她稱不想多講。

江嘉敏睇報道才知對話截圖被公開

另一邊廂，江嘉敏對私人對話公開也有解釋。她回覆《明報》說：「我都係今日見到報道先知原來張圖畀人send咗出去。我多謝好多朋友都關心我，驚我唔開心，咁當然聽到啲奇怪嘅嘢，又係侮辱人格嘅嘢實會唔開心、會嬲，但已經完咗㗎喇。希望各位高抬貴手，唔好再令呢件事繼續發酵同惡化落去。」她又稱希望事情親自處理，不需要經任何人代回應。

馮盈盈與江嘉敏屬同一經理人，因此兩人一直有密切聯繫成為好友。爆出「船P羅生門」後，馮盈盈不想事件鬧大，加上事件涉及其他人，包括她聲稱不相熟的何猷亨。本月中她跟江嘉敏出席TVB宣傳活動還攬腰示好，證友情不變。私底下兩人已經疏遠，馮盈盈想淡化事件，但仍不時被狙擊。

傳船P一周前飯局認識何猷亨

記者從兩人身邊朋友聽到另一個「船P羅生門」版本。馮盈盈與江嘉敏於5月23日參加船P，當日她們的行蹤曝光已惹人討論，由於船上有20多人，要捉內鬼並不容易。馮盈盈在鏡頭前心直口快，得罪人並不是新鮮事，當日她被問及跟何猷亨遊船河，她就口快快說是江嘉敏介紹，未想過對方會介懷。

據知馮盈盈與何猷亨首次見面是5月12日，江嘉敏相約馮盈盈於銅鑼灣一間日本料理食飯，同場還有一些圈外朋友，包括何猷亨在場。一班朋友互相認識了，當時何猷亨提到下星期（23日）出海玩Wakesurf（無繩滑水），大家也表示有興趣，因此出現了她與江嘉敏相約去船P的對話截圖，據知當日參加船P的還包括當晚銅鑼灣飯局中兩名女性朋友。江嘉敏也曾將船P當日跟馮盈盈與兩女的合照在網上分享。

有為馮盈盈不值的朋友指出，她跟江嘉敏被公開的短訊截圖並非對話的全部，看了前文後理便知道真實情况。馮盈盈保持低調，不想再在是非漩渦中糾纏。

記者：陳釗