諗定女兒學業 不想行冤枉路 羅仲謙搵陳豪做明燈

【明報專訊】陳豪與羅仲謙（謙仔）前晚於石崗為劇集《陀槍師姐2020》拍攝煞科戲，他們表示該劇由2月疫情最高峰時開拍，幸至今台前幕後都無人感染，大讚劇組衛生意識強，為了大家安全做了好多防疫措施。謙仔的女兒還未滿3個月，但已為女兒未來的學業問題頭痛，正好與育有3子女的陳豪一起拍劇，趁機向對方取經，大讚陳豪是他的明燈。

陳豪透露《陀槍師姐2020》的煞科戲要拍攝飛虎隊行動，故有不少爆炸和槍戰場面，不過他飾演指揮官比較舒服，演行動組的羅仲謙（謙仔）就較辛苦，要打餐飽。

謙仔拍劇有血有淚

謙仔說：「上山下海、跳樓、槍戰、爆破，什麼都有，拍攝時一定有受傷，曾兩度拗柴，所以拍這套劇有血有淚。」陳豪完成《陀》劇後要為新劇《飛虎3之壯志英雄》開工，謙仔參演的《兒童醫院》亦於下月中開拍，兩名爸爸劇接劇忙不停，唯有趁兩劇之間的空檔陪伴子女。

陳豪花6小時接送子女

新手爸爸謙仔說：「可以跟老婆（楊怡）學湊女，老婆話女兒大得太快。其實個個都會咁講，因過程辛苦，現在我已諗緊女兒的學業，不想行錯第一步，都有向陳豪取經，不想行冤枉路，他是我的明燈。」陳豪稱為子女安排學校，做家長都會頭痛，難得謙仔肯開口問他，就分享心得。他說：「其實我都覺得煩，之前子女分別入讀3間學校，上、下午班，加上不同地點，我每日做柴可夫司機出入幾轉，要花6個鐘，諗起都痛苦，現在子女入讀同一間學校，比起之前已經好好多了。」

記者：林祖傑

攝影：黃梓烜

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