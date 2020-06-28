再改映期避《天能》 《花木蘭》8•21開畫

【明報專訊】內地女星劉亦菲主演、製作費高達2億美元（約15.6億港元）的迪士尼真人版電影《花木蘭》（Mulan），受新冠肺炎疫情影響，映期由3月延至7月，最新消息是改為8月21日推出，避免跟另一暑期大片《天能》（Tenet）正面對撼。另一方面，金像影帝羅素高爾（Russell Crowe）主演《爆怒時速》（Unhinged）原定下月初公映，亦難逃改期命運。

新冠肺炎疫情在美國出現反彈，累計確診病例現升至246萬人，導致各大主要城市的戲院重開無期，令到原本在3月27日上映的迪士尼重頭戲《花木蘭》，就算早前公布延至7月24日開畫，電影公司亦沒信心能夠如期放映，就在上周四《天能》宣布再度延期後，翌日《花木蘭》有樣學樣，決定推遲至8月21日上映，並暗示計劃隨時有變。

迪士尼電影公司主席Alan Horn前日發表聲明，表示受到疫情影響，《花木蘭》映期被迫一再推遲，「雖然疫情改變了電影的開畫日期，但改變不了我們對電影充滿力量的信念，以及它帶來希望和堅持的信息」。

另一方面，《潛行凶間》導演基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的科幻片《天能》，原定7月17日在美國開畫，有望成為疫情過後首部吸引觀眾回流戲院的暑期猛片，結果未映先延期，推遲至7月31日上映，發行商華納電影公司日前再打「退堂鼓」，宣布把映期一再押後到8月12日。

為免跟《天能》正面對撼，《花木蘭》刻意把映期定在8月21日，避免票房兩敗俱傷，不失為兩全其美的方法。

《爆怒時速》延期上映

由於《天能》與《花木蘭》延期上映，令到原定7月初開畫的《爆怒時速》，就算昨日宣布押後至7月31日、即取代《天能》原本檔期，仍有望成為今年暑期首部開畫的荷李活大片，亦即是觀眾有否信心再次入場的試金石。

據《爆怒時速》的香港宣傳人員透露，此片原已安排7月9日上映，如今只好跟隨美國片商延期，至於最新的開畫日期，則容後公布。