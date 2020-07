【明報專訊】韓國女團Blackpink最近動作多多,先跟百變天后Lady Gaga合唱新歌《Sour Candy》,前日再推出全新專輯的首支主打歌《How You Like That》,迅即登上美國及全球60個國家和地區的iTunes熱門單曲榜冠軍之餘,同時橫掃韓國Melon、日本LINE Music及內地QQ音樂榜等。至於新歌MV公開短短15小時,YouTube點擊率已突破6000萬大關,不單比前作《Kill This Love》快了一倍達標,更打破男團防彈少年團(BTS)去年憑《Boy With Luv》保持的17小時最快成績,刷新韓國歌手紀錄。

為了宣傳新歌,Blackpink前日亮相美國名嘴占美科倫(Jimmy Fallon)主持的清談節目,首次公開演唱新歌之外,又隔空玩「忍笑」遊戲,結果成員Jisoo未玩先笑,認真失敗。