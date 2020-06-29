《殺手》荒誕又貼地 製作人論盡角色 陳豪口賤衰格似孟波 龔嘉欣勁過武師

【明報專訊】「殺手」給人的印象就是會穿著黑色西裝開槍殺人，無綫新劇《殺手》以黎耀祥與陳豪顛覆殺手形象，在香港一個殺手的日常是怎樣的？故事荒誕、瘋狂又抽離現實，製作人卻說劇集貼地，殺手可能在身邊，主旨是犧牲與救贖。《殺手》令人期待不單是56歲黎耀祥曬6嚿腹肌、陳豪似變身《城市獵人》的孟波口賤兼衰格。破格題材與拍攝，就是要帶來港劇新景象。《殺手》的監製陳維冠，編審蔡婷婷與冼少玲為觀眾導覽，角色逐個捉。

記者：唐嘉晞

攝影：劉永銳

《殺手》講述港產殺手，這個有異於平常接觸到的職業，有趣之處正是在一個大家熟悉的環境創作了殺手的生活，他們貫穿不同行業，會帶來什麼影響？編審蔡婷婷與冼少玲筆下的殺手也要生活，要供樓也要為子女供書教學，所以好貼地。監製陳維冠說：「觀眾會看到殺手的另一面，劇集的主旨並非殺手，而是救贖。」

隱藏《這個殺手不太冷》

創作《殺手》的緣起就是監製喜歡26年前的電影《這個殺手不太冷》，尚連奴飾演的Leon犧牲性命以換取Mathilda（妮坦莉寶雯飾）的生存，故事好感人。這部電影就是根，重新發展成為一棵樹，就是30集的《殺手》。問陳維冠，Leon是否劇中的陳豪？他稱不會將Leon倒模，可能陳豪與黎耀祥也有Leon的特質。他又稱將《這》片在《殺手》中收得好埋，若有觀眾察覺兩者的聯繫，他會好開心。

黎耀祥醉酒答應演《殺手》？

陳豪劇中飾演神級殺手喬星，似《城市獵人》的孟波，他是No.1殺手，外表英明神武兼打得好勁，但內裏好賤格又口臭，認識他的人，會質疑他怎可能是殺手。至於黎耀祥飾演的閻武，跟陳豪是兩極端，他出場時是肥佬一名，他曾風光過，但由最高跌到低位，發生了一些事情令他振作。黎耀祥接拍此劇為操練6嚿腹肌而不吃東西，再瘋狂操練，祥嫂要求祥仔保持弗爆身形，但被拒絕，祥仔說拍完爆肌戲便要吃東西。選黎耀祥演閻武，有深度的角色需要有深度的演員。陳維冠說：「我跟編審約祥仔傾故事，他帶了3支紅酒到場，佢兩個（編審）一啖都唔飲，我跟祥哥飲晒3支酒，最後他答應了，但清醒後已忘記答應接演《殺手》。雖然他講笑說畀我呃了，但完成拍攝後，祥仔好開心，因為是新嘗試。」

李佳芯癲癲哋 高海寧講對白至叻

《殺手》的女角一樣搶鏡，李佳芯演錢向茜是一個貪錢的單親媽媽。陳維冠跟李佳芯在《誇世代》合作，形容她是很闊的演員，演專業的醫生與律師外，今次不想她以靚樣示人，要她演一個「癲癲哋」的角色。她貪錢是有背後原因，誤打誤撞下闖入殺手的世界。高海寧演廟祝林森森是考試作，她說話清晰，講對白是強項，劇中她經常要應付很長的對白。龔嘉欣拍《殺手》時成為容易受傷的女人，她演殺手易蘭，造型好突出，亦令她吃盡苦頭。她穿bra top短裙與魚網絲襪，露手腳太多，好難由替身演出，早在拍攝前3個月已秘密受訓，劇中動作場面她親身上陣，完全投入帶傷拍攝，收工才被送入院縫針。武指也讚龔嘉欣做的動作，有些女武師也做不到。

李成昌演黑幫頭目有驚喜

一部劇集好睇不單主角突出，綠葉演員也有發揮。陳維冠特別提到李成昌，他演黑幫頭目，有信心觀眾看他的演出會「嘩」一聲有驚喜。劇中飾演李成昌太太的樊亦敏也要大展身手，監製在拍攝前半年提醒她減肥，結果她是完成拍攝後才瘦了。

監製陳維冠要帶觀眾跟製作走

由角色到故事也古靈精怪，問監製陳維冠有否擔心觀眾難接受？他說：「創作人將製成品帶給觀眾欣賞，希望帶來新鮮感。並非觀眾喜歡看韓劇類型就製作他們喜歡看的，製作不應跟觀眾走，應帶觀眾跟製作走。每部劇也有冒險，因沒有成功的方程式。天時、地利、人和，有段時間大家不出街在家看電視，收視高，當大家也出街了，收視受影響變低，也好正常。」陳維冠提到香港觀眾看港劇會特別挑剔，相比較下看外地製作，因地域不同而寬容度較大。他稱這是可理解的，因港劇是香港觀眾熟識的環境，觀眾要求製作人做得更好。任何劇集也會有人不喜歡，但起碼製作人要喜歡自己的作品，才能帶給觀眾。近年不少劇集也有估誰是Big Boss掀話題，他笑說：「有無Big Boss？大家追看便知道，可能有亦可能無。」他稱世界各地有很多好劇集、好電影，也是沒有方程式的，創作才不會退步，他會看西班牙、希臘的戲。因為網絡可以看到世界各地的戲，好幸福，但也辛苦了做製作的人，觀眾接觸多了而提升欣賞水平，製作要再提升。現在做製作要貼近市場，不單止香港，是跟世界市場競爭。他有信心交出《殺手》並不失禮！

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