續約無綫快成事 胡定欣大讚馬明靚湯郎才女貌

【明報專訊】胡定欣相隔兩年、將於年底再拍無綫劇《白色強人2》，與舊愛馬國明合作。曾有傳她約滿無綫後外闖，轉簽古天樂旗下公司，但近日有指因疫情影響令胡定欣打消念頭，將會再續約無綫。昨日胡定欣拍攝健康食品廣告，承認不會簽古天樂公司，至於與無綫傾約，適當時候會公布。她有感在不同階段有不同想法，視乎大環境因素選擇。對於馬國明與湯洛雯公開戀情，她大讚兩人郎才女貌，她亦期待與馬國明再合作。

記者：林蘊兒

攝影：黃梓烜

胡定欣與健康食品品牌合作8年，昨日拍攝新一輯廣告，她抱起廣告中的9個月大女嬰合照，如母女般十分融洽，可能因胡定欣近期經常幫手照顧現時4個月大的侄兒之故。早前榮升大姑媽的她趁未有工作在身，主動幫手湊BB，已懂得餵夜奶，似變成熟手保母，明白和佩服當母親的偉大。

承認不簽約古天樂公司

胡定欣跟無綫約滿後，之前有傳欲向外闖，簽約古天樂娛樂公司，但因疫情影響而放棄。最近已落實重返無綫「娘家」拍新劇，年底將參與演出《白色強人2》。她承認不會簽約古天樂公司：「每個階段會有不同想法，要視乎大環境因素作出選擇。經過一段長時間考慮和觀察，才有今次的決定。我跟無綫斟洽已傾到差不多，適當時候會公布消息。無綫平台帶給藝人好多機會，我們一直保持關係。經過一段時間休息，都好期待再拍劇，因為已兩年沒拍了。」

期待與馬國明再合作

提到舊愛馬國明與湯洛雯（靚湯）最近公開戀情，胡定欣雖然未親口祝賀，但大讚他們郎才女貌，替二人感開心。她與馬國明亦已很久沒一起拍劇，所以好期待再合作。

貴重財物盡量跟身

提到莊思明放在無綫外景車上的名牌手袋被盜，賊人已落網，事件交警方處理。胡定欣知道以往曾經發生類似的事件，所以拍外景時，對看管私人貴重財物會特別小心，並盡量跟身，或會鎖起，也不敢帶大量現金開工。

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