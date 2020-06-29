與老婆宋熙年做網紅豬籠入水 陳智燊：無月入40萬咁誇張

快再為人父的陳智燊稱網上平台有好多機會，亦是趨勢。（攝影：孫華中）

【明報專訊】田蕊妮、陳智燊前晚擔任《第29屆香港舞台劇獎頒獎禮》頒獎嘉賓，葉德嫻憑《親親麗南》獲最佳女配角（悲劇 / 正劇），但她缺席。陳智燊老婆宋熙年9月初預產期，他希望疫情慢慢受控，讓他放鬆一點。他表示2歲兒子知道快將做哥哥，已嚷着要惜弟弟或妹妹，但不知到時會否呷醋。他與宋熙年近期做網上工作，構思跟不同平台合作網上節目，ViuTV和香港開電視都有接觸。有傳兩人做網紅月入40萬？陳智燊笑說：「係搵到少少錢，但無講得咁誇張。不過網上平台有好多機會，亦是趨勢。」提到林師傑自爆離開無綫原因是一年6騷得12,000元？陳智燊稱無綫的運作是這樣，林師傑現在跳出來，發展空間會更大。

田蕊妮籌備開網店

田蕊妮表示多年前曾在音樂劇飾演白蛇，之後有人接洽她再演舞台劇，無奈拍劇及種種原因難度期。她對舞台劇很有興趣，感覺有第二種魔力，演員能站在舞台是一種光榮。雖然有指做舞台劇掙不到錢，她覺得不緊要，當興趣來做。她透露正籌備開網店，詳情暫不透露。她原定赴外國進修戲劇，但因疫情打亂計劃。

莊梅岩稱得獎有特別意義

莊梅岩憑舞台劇《5月35日》獲最佳劇本獎，她表示心情有少許緊張：「《5月35日》題材敏感，是講六四，以前講得，有了港區國安法後，不知未來可否再講，所以今次攞獎對我特別有意義。（最後一次寫這種題材？）對於國安法，創作人有一定恐懼，但戲劇是一劇之本，由劇本開始，所以不要先自我審查，創作人要有不同嘗試和講不同議題，寫完做唔到才算。」

記者：柯美

攝影：孫華中

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