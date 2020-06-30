何廣沛吳業坤再爭港姐冠軍 陳曉華擔正女一力保熒幕初吻

【明報專訊】何廣沛、陳曉華、吳業坤（坤哥）及黎燕珊昨日為劇集《異搜店》試造型，何廣沛與坤哥第三度合作，之前他們在劇中爭朱晨麗（朱朱），今次就鬥搶陳曉華。何廣沛笑說：「我們眼光好，專瞄住港姐冠軍。」問坤哥覺得朱朱還是陳曉華較有魅力？他笑說：「我驚得罪朱朱呀，又驚畀何廣沛打！」

坤哥透露劇中扮演醫生，將與陳曉華有惜面戲。會否再加戲？他笑說：「我要問准陳曉華，不要影響我的清純形象！」他保護形象應該刪掉親熱戲？他說：「不好，跟陳曉華合作，我真心好開心的。」何廣沛表示與陳曉華雖沒有親熱戲，但會撼低坤哥奪得芳心。談到單身的陳曉華是否坤哥理想對象類型？他說：「她單身，真的嗎？我覺得陳曉華不錯。」何廣沛透露劇中飾演的角色有讀心超能力，現實中都知道坤哥喜歡女生的尺度好廣闊，但不敢踢爆他的黑歷史。

曉華首次拍劇緊張狂NG

陳曉華表示首次擔演女主角感壓力大，會盡量放鬆心情，難忘第一次拍劇緊張得狂NG。提到跟坤哥有吻戲？她稱只是惜面，暫時守得住熒幕初吻。現實中喜歡坤哥或何廣沛類型？她說：「我會揀何廣沛，大家之前合作過，發現他很懂得照顧人。坤哥就未有太多接觸。」黎燕珊劇中飾演陳曉華母親，她近年拍劇變御用媽媽，之前朱晨麗、林夏薇也演過她女兒，她大讚陳曉華靚女、有禮貌。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com