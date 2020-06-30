穿3吋高跟鞋現身 佗B胃口好 陳凱琳預告下周公開第二胎性別

穿上3吋高跟鞋現身的陳凱琳透露孕期已過了一半，見她腹部明顯隆起，但手腳依然纖幼。（攝影：黃梓烜）

【明報專訊】陳凱琳（Grace）上月宣布懷有第二胎後，昨日首度現身，為主題公園活動擔任揭幕禮嘉賓。身穿吊帶連身裙的Grace，與上胎一樣「肥胎不肥人」，腹部明顯隆起，但手腳依然纖幼，還穿上3吋高跟鞋上陣，十分貪靚。

記者：陳釗

攝影：黃梓烜

陳凱琳（Grace）透露孕期已過了一半，今胎佗得穩定和健康，而且感覺比第一胎舒服，她說：「佗第一胎時，初期及後期都會不舒服，但今次佗B數月，暫時也沒有出現之前的問題，反而胃口幾好，很感恩。至於性別，下周會舉行baby shower party（產前派對），切蛋糕時會宣布，老公當然知道。」

重了10多磅 肥胎不肥人

陳凱琳透露最近重了10多磅，「主要重在個胎度。老公鄭嘉穎還嚇我，說生完第二胎就不一樣的了。（嘉穎知否著高跟鞋現身？可有微言？）其實這對鞋不算高了，而且老公知我工作後會換回平底鞋，所以是安全的」。問到兒子鄭承悅快要做哥哥，有何反應？Grace笑稱兒子不太知道是怎麼一回事，只用手指掂一掂她的肚便走開了，「不過見到兒子現在一日一日長大，覺得很神奇。同埋聽人講，好似要代嬰兒送禮物給哥哥，我可能會買書送給他，因為兒子好學，很喜歡睇書」。

上次剖腹產子的Grace，今胎仍未決定開刀還是順產，她心態是順其自然，會聽從醫生意見，「現在對我來說，最重要是食得瞓得」。問到日前29歲生日，老公有何表示？Grace笑稱只是簡單食飯慶祝，老公送了一份她很喜歡的禮物，「明年踏入30歲，到時再請多些朋友慶祝」。

否認老公代還劇債

對於有傳她婚後忙湊仔及照顧家庭而頻推劇，要由老公還劇債，接拍《兒童醫院》？Grace否認道：「可以這樣嗎？當然不是，大家有商有量的，他又可以與馬國明一齊開工，我覺得是很開心的事。」

戲癮大 沒想過解約

Grace表示並非轉做KOL，現在還有很大戲癮，但始終家庭放在第一位，「我與無綫還有合約在身，不過合約中沒說明一定要拍劇，也從來沒想過解約。或者待小朋友長大一點才接拍劇集」。

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