【明報專訊】杜德偉太太Ice的五妹Zoe取得法院頒法大律師資格,日前Ice的家人總動員祝Zoe學業有成。杜德偉與囝囝AJ也到場祝賀,家人在法院內、外合照留念,杜德偉在社交平台分享照片。

杜德偉為尊重場合穿上西裝,亦為囝囝AJ打上領呔,他留言:「五妹拿到大律師牌照,恭喜恭喜!I am so proud of you。 第一次上法院係因為喜事,真係戥外父、外母高興,今次大姐夫叨光了!」由於杜德偉分享的照片有法院內拍攝,有擔心是否違規?有解釋法院內有一個位置專供獲頒發大律師資格的人員與親友合照留念,杜德偉沒有犯法呢!

娛樂組