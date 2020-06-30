【開箱】《想哭的我戴上了貓的面具》 做貓好過做人？

男主角寧願跟小貓吐露心事，也不肯跟其他人講真話，可會是日本傳統社會的寫照？

【明報專訊】疫情還未過去，美國各大主要城市的戲院繼續停業，日本在解除緊急事態宣言後，雖然戲院重開，但有片商選擇延期，甚至抽起電影不播，動畫《想哭的我戴上了貓的面具》正是其中之一。

此片原定4月27日開畫，在新冠肺炎影響下，映期押後至6月5日，最終改變策略，放棄上映計劃，於6月18日在影視串流平台Netflix上架。

志田未來聲演女角

跟韓片《狩獵的時間》一樣，日本動畫《想哭的我戴上了貓的面具》同樣遭疫情打亂上映時間，兩片最終都棄「影」從「網」，間接令Netflix用戶受惠。事實上，《想哭的我戴上了貓的面具》台前幕後陣容強勁，若非疫情影響，何需不戰而逃？

本片導演佐藤順一在日本動畫界來頭不小，曾經執導經典作品如《娛樂金魚眼》、《美少女戰士》及《Keroro軍曹》等。負責聲演女主角笹木美代的正是日劇《女王的教室》志田未來，她曾為動畫《風起了》及《我的英雄學院》等配音，經驗豐富；男主角日之出賢人則由花江夏樹幕後獻聲，他是日本人氣聲優，代表作包括《鬼滅之刃》、《齊木楠雄的災難》等。

寧願做貓逃避現實

《想哭的我戴上了貓的面具》以愛知縣常滑市為背景，是日本著名的「招財貓故鄉」，故事講述中學生日之出賢人與笹木美代是同班同學，女方性格爽朗坦率，主動向日之出示愛，卻得不到回應。

某日她參加祭典活動後，意外獲得一個貓面具，只要戴上它便可變身小白貓，從此得到男方青睞，一人一貓的距離，變得愈來愈近。一旦變回人類，反而得不到關注。

另一方面，笹木受到父親再婚、校園欺凌、愛情失意等問題困擾，開始討厭以人類身分存活，為了逃避現實，她決定放棄「做人」，寧願變成白貓，以為可以跟日之出「雙宿雙棲」。為免嚴重劇透，電影下半部分的劇情轉變，只好在此擱筆。

本片並非單純的愛情故事，當中混雜家庭、校園、社會，甚至身分認同等問題，對於青春期的少男少女而言，應該比求愛更易惹起共鳴。

《千與千尋》主旨相近

從《想哭的我戴上了貓的面具》的笹木，不難令人聯想起日本動畫大師宮崎駿《千與千尋》女主角荻野千尋，前者化身白貓，游走於人貓之間的世界，為追尋「身分」而展開冒險旅程；後者為拯救貪婪的父母，結果誤闖魔界，被迫侍奉湯婆婆經營「油屋」內各種神明，直至尋回「自我」才可重返人間。

雖然兩者在「身分」、「成長」等主旨上，某程度不謀而合，但明顯地，《千與千尋》的隱喻來得更深入，可以討論的層面亦較廣泛，例如近年有評論認為，《千與千尋》其實是宮崎駿對日本色情娛樂事業的回應，千尋暗喻未成年的性工作者，油屋就是夜店，在此流連忘返的神明即是嫖客。無論此說法是否成立，至少為觀眾提供了一看再看的理由，已經足夠。