心美光希爆父親吸煙 激嬲廣告商 木村拓哉新劇提早結束

【明報專訊】日本「萬人迷」木村拓哉主演朝日電視台新劇《BG～貼身保鑣2》（BG2）本月中首播，木村扮演私人保鑣，親身上演多場動作戲，叫好叫座。不過，由於新冠肺炎疫情搞亂電視台運作，《BG2》勢縮短集數，成為犧牲品。另外，木村愛女心美和光希早前在網上直播爆木村是煙民，引來廣告商不滿及投訴。

文：蘇珮欣

日本各大電視台受新冠肺炎疫情影響，原定4月首播的春季日劇，延期兩個月，本月開始陸續復播，包括木村拓哉主演的朝日電視台新劇《BG2》，6月18日首播，首集錄得17%佳績。日媒昨日引述朝日電視台社長表示，由於劇集中斷約1個月拍攝，今季日劇會於7月底播畢，8月初開始推出原定7月首播的夏季日劇。今年上半年的節目編排被迫調整，根據以往慣例，日劇通常有8至10集，現時《BG2》預定播放至7月底，即全劇不會多於7集，對觀眾而言，可謂一大損失。

木村一家網上言論難以管制

木村拓哉近日雖然忙於拍攝《BG2》，前晚抽空與拍檔齋藤工等亮相電視節目為新劇造勢，其間木村談到今年初推出個人專輯兼舉行演唱會，他坦言自SMAP解散後，沒想過再次踏上舞台唱歌，不斷找藉口推搪，其後醒覺不能再逃避下去，才下定決心演出，現時甚至設法養聲。

此外，木村拓哉愛女心美及光希早前在父親節做直播，無意間爆出木村有吸煙惡習，希望父親為健康着想能戒煙。怎料此番言論，惹來木村代言的廣告商不滿，指木村吸煙有損形象，遂向木村所屬的尊尼事務所投訴，令事務所對於木村愛女不時爆料感到頭痕。

據悉事務所現時只能透過木村，提示他要注意兩女言論，可是木村也受女兒影響，近年開始活躍於社交媒體。事實上，就算事務所不贊成木村的做法，也管不了他，因為他在事務所地位不低，就連瀧與翼前成員兼現任副社長瀧澤秀明，也不能對木村指指點點，只有社長瑪莉喜多川才做得到，但她年紀老邁，加上新冠肺炎疫情，如今足不出戶，並且甚少插手公司業務，故木村與愛女在網上的言論，可謂無王管。