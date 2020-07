【明報專訊】新冠肺炎疫情肆虐,原定今年3月舉行的加拿大Juno音樂頒獎禮,延至前日於網上舉行,42個獎項,約90分鐘左右時間頒完,並邀請在人氣劇《怪奇物語》飾演Mike Wheeler的芬禾夫赫特(Finn Wolfhard)擔任頒獎嘉賓。結果女歌手Alessia Cara贏得年度作曲人、最佳專輯及最佳流行樂專輯共3獎,成為大贏家。

至於男歌手Shawn Mendes蟬聯年度歌手獎外,他跟女友 Camila Cabello合唱的《Senorita》,贏得年度單曲獎,亦是Shawn Mendes連續第3年贏得此殊榮。另外,搖滾天后Avril Lavigne擊敗Justin Bieber及Shawn Mendes等,「冧莊」樂迷投票的選擇大獎。美國新人王Billie Eilish則力壓Ariana Grande及Ed Sheeran等對手,憑《When We All Fall Asleep, Where Do We Go?》奪得最佳國際專輯獎。