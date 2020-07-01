【開箱】無綫ViuTV打對台 《地產仔》主角年輕有活力

在《地產仔》飾演劏房孖女住客（左）的張蔓莎和張蔓姿，以及在第一集戲分甚重的吳肇軒，年輕又有活力。

【明報專訊】40年前，亞視前身麗的推出《大地恩情》，以清末民初廣東農村為背景，刻畫農民楊家的貧困生活，以及後來地主家庭年輕一代受五四運動衝擊而牽引出的故事；當年無綫同時段播出甘國亮監製的《輪流傳》，雖然台前有當時紅爆的鄭少秋、鄭裕玲、李司棋，幕後又有杜琪峯等，麗的鄉土劇收視卻逼近講述香港1960到80年代時代變遷的《輪流轉》，終致後者未播到一半，無綫已決定腰斬。記得甘國亮曾說《大》劇當年並非大勝，但廣告預售很重要，尤其當時準備加價，更不能有任何差池；可在香港電視史這堪稱空前，後來亞視的《我和殭屍有個約會》，或香港電視拍過些劇集有口碑及迴響，但始終未能超越大台收視。無綫前晚九點半檔推出黎耀祥伙拍陳豪主演的《殺手》，ViuTV則以一班主力拍電影年輕演員孭飛的《地產仔》迎戰，40年前麗的《大地恩情》奇蹟，ViuTV有機會複製嗎？

地產公司大鬥法

《地產仔》第一集講述令狐飛邂逅地產經紀朱欣，一見鍾情，並出手相助。年輕的令狐飛是打工達人，既做裝修又開的士，跟舅父住在劏房，同屋有做網購生意的孖女、兩名中年大叔等。雖然舅父認為他不務正業，但令狐飛心地善良，面對同屋脾氣古怪的Uncle，也盡力幫忙，通馬桶也不介意；他幫朱欣賣樓的一幕，也盡現機智一面。另外，朱欣所屬的龍星置業跟和聯興地產在爭生意，也是這一集重點。

如果平日只看無綫，不看港片又沒看ViuTV的觀衆，對《地產仔》的演員可能很陌生，飾演令狐飛的吳肇軒，之前演過劇集《身後事務所》，電影方面拍過《哪一天我們會飛》、《十年》，在《青春的名義》更跟劉嘉玲合作，獲對方讚賞似年輕時的梁朝偉。扮演朱欣的陳穎欣，是女團Super Girls成員，之前拍過ViuTV《仇老爺爺》。

在和聯興地產女扮男裝的分店經理魚哥，開場時氣勢十足，魚哥由廖子妤飾演，她拍過電影《骨妹》扮演梁詠琪角色的年輕版，又演過不少港台劇集。飾演她下屬的還有《點五步》胡子彤，以及Mirror成員邱士縉等，估計他們和吳肇軒將是此劇的主角，難怪劇名叫「地產仔」，全都是30歲或以下的年輕演員。

至於飾演孖女住客的張蔓莎和張蔓姿，現實生活中也是雙胞胎，之前曾一起演出《教束》，兩人今次在劇中造型一致，唱雙簧念對白，十分搶鏡，未知往後戲分多少。據悉劇情發展下去，鄭浩南領導的和聯興地產，將對抗鄭雪兒、余香凝等人領軍而唯利是圖的龍星置業，但三人暫未亮相。

《殺手》出現建制派議員廣告

至於無綫的《殺手》，第一集三名女主角中只見李佳芯現身；拍打戲槍戰場面，黎耀祥儘管身手尚算敏捷，開場還到台北取景，又跟辣妹有親熱戲，陳豪更一展冲咖啡拉花技術，但兩人加起來逾百歲，活力自然稍遜。

用手機看《殺手》第一集，除了廣告片，偶爾更彈出廣告，除了無綫推銷其他收費頻道，還瞥見建制派立法會議員斗大肖像突然從左邊熒幕冒起，熒幕下方是其芳名及「實幹敢言」的宣傳字句，又有個小logo呼籲觀衆click入去訂閱其頻道。誰人會在無綫落廣告，也認定了該台受眾是什麽市場，要看哪個台老化哪個台有潛藏活力，有時候廣告都是一個指標。