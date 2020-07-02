媲美無綫台慶陣容 賀高層樂易玲生日 馮盈盈王浩信醉酒被扶離場

何猷亨舊愛陳瀅（左）拖着最近與何猷亨傳緋聞的馮盈盈（右）離開。（攝影：劉永銳）

【明報專訊】無綫助理總經理（藝員管理及發展）兼邵氏電影執行董事及總經理樂易玲，昨日（7月1日）61歲生日，前晚展開首輪慶祝活動，生日前夕在尖沙嘴的日式料理店食飯飲酒慶祝，出席藝人卡士媲美台慶。眾人盡興至凌晨，樂小姐與馮盈盈、王浩信離開時都帶醉意。其中近期與江嘉敏鬧出船P「羅生門」是非，並與賭王兒子何猷亨傳緋聞的馮盈盈，由何猷亨舊愛陳瀅拖着離開。王浩信則要樂小姐兩名兒子攙扶。樂小姐的生日願望是身體健康，香港愈來愈好。

前晚出席樂易玲生日飯局的藝人包括苗僑偉、黃宗澤、吳卓羲、張兆輝、馬德鐘、王浩信、方力申、胡定欣、李施嬅、姚子羚、伍詠薇、蔡潔、林盛斌（阿Bob）、麥玲玲、導演葉念琛、馮盈盈及陳瀅，離開時眾人均飲到面紅紅，當中有藝人及壽星更飲到醉醺醺，似乎相當盡興。昨午樂小姐於西貢再舉行第2場慶祝活動。

吳卓羲為開工「偷走」

前晚約7時，一眾藝人陸續到場，大部分都帶着一袋二袋禮物、酒或生日蛋糕，阿Bob亦帶了老婆親手做的風水擺設作賀禮。苗僑偉及黃宗澤結伴到場，問他們有沒有準備生日禮物？兩人搞笑說會互送對方給樂小姐。晚上8時，樂小姐與兩兒子結伴前來，問有何生日願望？她說：「身體健康，香港愈來愈好。」

至晚上11時左右，吳卓羲率先離開，他表示：「唔偷走點走呢！明日要開工。」問是否送包包給樂小姐？他則說：「不是！買唔起，送首飾。」隨後馬德鐘亦提早離場。

傳飯局麥玲玲出資8萬

大部分藝人陪壽星玩到正日生日，而且均帶着醉意離開，主角樂小姐飲到醉醺醺步履不穩，要拖住胡定欣行上車；王浩信更不勝酒力，樂小姐兩名兒子左右攙扶。何猷亨舊愛陳瀅後來拖着最近與何猷亨傳緋聞的馮盈盈，一同上車離開。

對於有傳生日飯局是麥玲玲豪花8萬元出錢搞，麥玲玲只說：「講笑啫！」在旁的方力申即笑道：「點止咁少！」

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com