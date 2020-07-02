愛得坦白 不掩飾的戀人 蔡思韵認定劉俊謙是Mr. Right

【明報專訊】同是電影新人的劉俊謙和蔡思韵，首次擔正演出《幻愛》便脫穎而出，勇奪香港電影評論學會大獎「最佳男演員」及「最佳女演員」。不過他們最大收穫應該是因合作撻着，找到彼此生命中的另一半。情侶檔為電影宣傳，受訪時默契十足，不時互相關心，又甜笑對望，真情流露，沒半點扭怩做作。大方談二人的愛情觀，同說喜歡對方有顆善良的心，劉俊謙更點頭替女友代答找到了Mr. Right，形容跟蔡思韵是細水長流的愛情。

新型冠狀病毒肺炎「限聚令」下，戲院全面停業個多月，多部電影被迫延期上映，由周冠威執導，劉俊謙和蔡思韵（Cecilia）主演的《幻愛》是其中一部。對於電影終於在今日上映，劉俊謙和Cecilia直認開心又期待，畢竟該片是兩人第一部擔正的電影，而且已很久沒這種純愛情片。Cecilia說：「電影雖然探討精神病患者如何面對愛情，但其實適用於每一個人，每名觀眾看完都會對愛有一些反思。」

成為彼此的輔導員

至於他們的愛情觀，劉俊謙喜歡細水長流的愛情，並說：「我不是那種及時行樂去尋歡樂的人，我偏向較實在的愛情，因為愛情到最後，都是互相照顧、解決問題和如何一起生活。」Cecilia非常認同，覺得愛情是兩個人手牽手面對世界各種高低起伏。是否已找到Mr. Right？Cecilia甜笑沒回答，劉俊謙點頭替女友代答「是」。

他們均表示欣賞對方的善良，Cecilia說：「透過認識覺得他真誠、善良，這些特質對我來說很重要。」她在戲中雖然是劉俊謙的心理輔導員，但現實並非單向，是互相輔導，她說：「他都是我的輔導員，一段關係最重要是坦白，真誠，什麼也拿出來傾，互相照顧。」

很多人藝人都不喜歡公開戀情，他們卻大方認愛。劉俊謙覺得年代不同，拍拖好正常，既然互相欣賞，何必偷偷摸摸那麼辛苦，他們又沒有一大群男、女粉絲。Cecilia插口說：「你有很多粉絲。」劉俊謙續說：「不需要留fantasy，這個年代倒不如老老實實做番個人，每個人都需要愛情。」他們異口同聲說要「光明正大」。劉俊謙雖然拍完ViuTV劇《二月廿九》後，成為大眾「男神」，但他不覺得自己是「男神」，亦沒有偶像包袱，稱大家私底下沒見過他不修邊幅而已，自覺很平凡。

拍崩潰戲致虛脫

劉俊謙與Cecilia不認為演出《幻愛》最大收穫是撮合他們成戀人，反而新片入圍多個電影頒獎禮，為他們帶來獎項，獲香港電影評論學會「最佳男、女演員」，演技受肯定，是更大豐收，二人均表示得獎是意料之外。劉俊謙說：「拍攝時沒想太多，因為要在20日內拍竣，每天拍10多小時，又有多場情緒起伏很大的戲，根本沒時間去想其他東西。幸好事前有排戲，拍時才沒那麼緊張。」他個人覺得電影排戲應變成常態，當現在製作成本愈來愈少，前期工夫做足些，代表拍得愈順利。

Cecilia也覺得排戲是必需的，好似《幻愛》，她有很多情緒崩潰的戲，加上台詞又長，很需要排戲才能令拍攝時更順利，不過，他們仍拍到虛脫，Cecilia說：「情緒崩潰那場，一個鏡頭直落，足足拍了20多個take，拍到最後，身體和精神都虛脫了，元氣大傷。崩潰戲以外，又要演角色本身的潛意識，很難拿揑。」劉俊謙拍完戲，休息了兩三星期才恢復過來，但Cecilia即刻要排舞台劇，無得休息，要一邊進入另一個角色，一邊安撫自己情緒。

逆境有危亦有機

首部擔正電影演出便稱帝封后，起步不錯，卻遇上疫情，電影業進入寒冬期，開戲量一度近乎零，對演戲滿腔熱誠的二人，會否覺得生不逢時？劉俊謙表示曾有此感覺，但有危亦有機，有時在逆境反而更需要藝術這東西。Cecilia則說：「當然生於1980年代最好，但如果我生於1980年代，作為新人的我，可能無機會擔正。自己會在這個時空出現，《幻愛》在這個時候上映，所有事物出現都有其原因，就看這個時代能給予我們什麼。」

舞台劇演員出身，跳進電影和電視圈的劉俊謙，未來希望可以舞台劇、電影和電視三棲發展，游走於3個界別，他說：「香港太細，3個界別分得太開，其實演員游走於3個界別，在外國是很平常，點解香港不可以，我好想打破這種思維。」

同是3個界別都接觸過的Cecilia稱劇場對她是一種修煉，在表演上學到的東西會更加多， 很希望再接觸劇場工作。

場地提供：R ONE Space 御一空間

髮型：Lupuschui@orient4（蔡思韵）、Nick Lam@Orient4.com.hk（劉俊謙）

化妝：ShuenKong@WiLLWong（蔡思韵）、Carmen Chung@carmencmakeup_hair（劉俊謙）

服裝：Point de Depart（蔡思韵）、Sandro（劉俊謙）

記者：柯美

攝影：劉永銳

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