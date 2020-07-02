雜誌：綾瀨遙戀韓星魯敏宇

魯敏宇曾在樂隊擔任鼓手及結他手，近年主力拍戲。

【明報專訊】據日本雜誌《女性Seven》報道，日劇《繼母與女兒的藍調》35歲女星綾瀨遙，與《檢法男女2》34歲韓星魯敏宇秘戀兩年，二人透過好友介紹認識，繼而譜出跨越日韓兩地的姊弟戀。對於戀情，雙方口徑一致稱只是好友，但已迅速成為熱話。

《女性Seven》昨日報道，綾瀨遙與魯敏宇透過朋友介紹認識。魯敏宇2018年7月退伍後，在日本舉行粉絲見面會，開始集中在當地發展，繼而與綾瀨遙交往。據報雖然男方經常日韓兩邊飛，綾瀨遙工作也十分忙碌，但他們都會抽空談情。

雙方事務所稱純屬朋友

由於綾瀨遙是日本一線紅星，不能輕易公開戀情，二人約會都不會單獨見面。報道又指綾瀨遙一直希望在34歲前結婚，不過她與魯敏宇在結婚方面存着很大障礙，有點像人氣韓劇《愛的迫降》的異地戀般悲慘。

對於戀情，綾瀨遙所屬事務所回應指他們是朋友，沒有其他關係。至於魯敏宇方面，其母兼事務所社長被追問時表示，「突然這樣問感到困惑，但私生活不該從我口中說出來」，似是默認兒子的戀情。不過其母昨日轉口風，她接受韓媒查詢時表示報道失實，兒子與綾瀨遙只是朋友。

魯敏宇主演《檢法男女2》

綾瀨遙與魯敏宇爆出異國戀，隨即成為日韓兩地熱話，網民均好奇他們的背景。綾瀨遙擔正過多齣人氣日劇，包括《螢之光》、《八重之櫻》及《南極大陸》等。她出道多年緋聞不多，對象集中在合作過的拍檔，如《蒙羅麗莎之瞳》松阪桃李及《仁醫》大澤隆夫。

魯敏宇出道16年，曾是樂隊Trax的鼓手，退出後另組地下樂隊The Romantist，擔任結他手，其後轉向戲劇方面發展，曾演出韓劇《意麵情迷》、《我女友是九尾狐》及《神的禮物》等；他另一主演劇集《檢法男女2》，香港觀衆現可於ViuTV欣賞到。據報魯敏宇母親曾在日本樂壇發展，現時助兒子打開演藝事業。他能說流利日語，在當地擁有不少忠實粉絲。

文：蘇珮欣