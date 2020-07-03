「無嘢衰過演小三 觀眾支持是幸運」 李佳芯經歷風雨演藝夢未碎

【明報專訊】成功非僥倖！由「御用小三」一步步登上「最佳女主角」寶座，視后李佳芯（Ali）除了讓人看到實力，鏡頭後也付出不少努力；但去年Ali疑因網上言論被捲入政治風波，遭無綫雪藏，令她的演藝事業如坐過山車從高峰突然滑落，3套代表作《BB來了》、《踩過界》及《白色強人》的續集全被飛。不過Ali未有因此停下腳步，利用「休息」時間完成了她的處女作散文集。隨着劇集《殺手》播出，Ali終於回來了！

記者：陳釗

攝影：劉永銳

劇集《殺手》終於播出，意味着李佳芯（Ali）獲「解凍」。不少網民在討論區留言支持說：「有Ali一定睇。」可見Ali甚有觀眾緣。Ali表示很少看網上留言，如果是真，她會很開心，「因我的演藝路是從『小三』做起，作為女演員，其實已經無嘢衰過演小三，但沒想到透過不同的角色，儲落一班真正喜歡和支持我的觀眾，這是我最大的幸運」。面對部分「罷看者」，Ali表示藝人很被動，盡量做好自己，其他事情控制不到，最希望不要影響到人。

以後會謹言慎行

對於之前無辜捲入政治風波，Ali稱不開心總會有，很多事情是她沒想到的，「原來很容易甚至不經意便會跌進一些風波，有時會諗番轉頭，自己有否做錯？這樣做對不對呢？但只要我覺得沒做錯，又不是事實的話，就只能跟自己說看開一點」。這次經歷也令Ali有所領悟，作為藝人較易牽涉是非中，所以要小心點，說話行事前要想多兩步，學識取得平衡。Ali稱對演藝事業仍感興趣，希望可繼續行落去。

人生有得必有失，有失必有得。過去半年，Ali雖然少了曝光率，但她趁這段時間閉關完成她首本散文集，一圓出書夢。她表示一直有寫書的想法，但之前忙於拍劇，加上她不是文人，無信心和動力去實行，直至去年10月拍完《愛美麗狂想曲》後有個短假期，又勾起她寫書的念頭，她說：「因我喜歡看劇和看書，經常胡思亂想，有些想不通的事情，可能會透過一句對白或一段字而得到共鳴和力量，所以心裏早已埋下種子。既然現在有時間，我便問自己，是否要做一些想做很久而未做的事呢？」

冲涼有寫作靈感

Ali今年2月正式落筆，花了3個多月時間完成第一本散文集《心之所往》，書中記錄由細到大對她影響深遠及難忘的故事和經歷，她自問本身表達能力不強，要透過文字寫出來更難，「要將這麼多年的事情很仔細地寫出來，還要讓人明白，而又表達到自己想講的說話，真的很大難度。我作為演員，只能用我的感受行先，幸好過程中也汲取了不少人的意見，但發覺出一本書，並非我心目中所想那麼簡單」。

回想寫作過程，Ali自爆聽人說早上頭腦較清醒，她試過晨早坐在電腦面前，但寫出來的全部用不到；有人說夜晚較靜易寫作，她又試過，但最後坐到凌晨3點都寫不出一隻字，「發覺自己是不能逼的，想到便記下來，例如冲涼時特別有靈感，所以我的電話長期擺在附近，一想到便錄音錄起來。那陣子我每天都處於『要寫些什麼』、『怎麼表達』的狀態，所以其實是沒休息過」。她稱完筆一刻真的很開心，感覺恍如坐時光機回到從前，似再經歷一次般，但同時也感到很空虛。

預告「Cash」被虐打

至於在劇集《殺手》中，Ali放下女神形象，飾演貪錢的單親媽咪「Cash」，人如其名見錢開眼兼貪小便宜，「同我本人很不似，角色除貪錢外，還很大癲大肺，所以我的動作表情都要放大來演。例如劇中常穿熱褲，但行路要八字腳，又擘大對髀來坐，有少少市井」。Ali還預告劇中有多場被「虐打」戲，例如被人推到跌落石屎地，又扯住她頭髮揈來揈去，認真慘情。

場地提供：港威酒店

化妝：San Chan

髮型：Ziv Lau @il Colpo

服裝：Chloe

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