【明報專訊】雖然事業經歷大風大浪，但感情方面，37歲的Ali與男友陳炳銓拍拖6年感情穩定，但兩人仍未有結婚的計劃。

曾想30歲生兩個

問到在婚期上可有共識？Ali說：「曾經有的！每次拍拖當然都希望結婚，但我不會逼對方給限期，尤其男方會希望在事業上有一定的穩定和地位，但世事很難料，所以我們很快便知道計劃是沒用的。我曾想過會在28歲結婚、30歲生兩個，但沒有發生，所以很多事無需想太多，我覺得最緊要舒服，順着自己的路走。」

男友最近不獲ViuTV續約，兩人可謂「同病相憐」，這段時間如何互相支持？Ali稱生活中太多起跌，有時作為身邊人其實很難，做得太多又不是，不做又不是，在相處的課題上，她也在學習中，唯一可以做的就是陪伴和聆聽。雖然男友沒有俊朗的外表，更常被人攻擊與她不襯，但Ali表示喜歡男友夠簡單，在現今社會，簡單是難的。談到入行以來零緋聞，Ali表示真的沒人追，她說：「可能我給人感覺是難接近一點。這幾年我跟他（陳炳銓）又很穩定，加上我入行時年紀也不小，很清楚自己的方向和目標。」

女神眼中女神

不少網民封Ali為「氣質女神」，但她自覺不是女神，只是鏡頭把她的缺點遮蓋，但被讚是女神都開心。至於女神的女神又是誰？她表示很喜歡張曼玉和妮坦莉寶雯（Natalie Portman），以及有愛心、有能力之餘肯為世界、人類付出的女性。