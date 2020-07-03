抱到要食止痛藥 李蕙敏湊仔辛苦過工作

【明報專訊】李蕙敏、Nowhere Boys昨日為ViuTV音樂節目《Chill Club》任嘉賓。李蕙敏聽聞節目受歡迎，好開心可以在這個平台跟觀眾見面。她又稱因疫情關係，之前停工幾個月，一直忙於照顧兩歲半的養子Michael，沒想到湊仔辛苦過工作，她笑說：「阿仔返了兩個月學前班就停課，他不出街會睡不着，好似小馬騮，又不肯戴口罩，我每日要帶他去不同地方『放電』好苦惱，他跑得好快，我好似做牧羊犬。」

李蕙敏透露Michael現時重20多磅，因不時要抱他，導致手臂肌肉痛，要食止痛藥，「不過他好得意，我都好珍惜這種親子關係，也是訓練手臂和敏捷的機會」。

Nowhere Boys為音樂會寫新歌

Nowhere Boys首次為劇集《地產仔》唱主題曲《That's Why》，他們稱歌曲節奏快又熱血，大讚《地》劇導演是隱世詞人，不用他們畀意見，大家只就歌名討論了一個月。Nowhere Boys原定去年舉行的音樂會，受疫情影響延至今年11月，他們最近忙於為音樂會寫新歌。問到港區國安法可有影響創作？他們說：「我們的歌一向好正面，反而多了時間創作，困難在於畀更多挑戰自己。」

記者：鍾一虹