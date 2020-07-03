捲金錢糾紛 劉香萍自爆影響母女關係

【明報專訊】劉香萍與龍華酒店發生金錢糾紛，雙方各執一詞，爆出羅生門事件。劉香萍於事件發生後，昨日首度現身，到電台接受薛家燕訪問，宣傳電影《一棵心中的許願樹》。談到捲入與龍華酒店的金錢糾紛，劉香萍稱事件影響到與貝安琪的母女關係，女兒得知事件即彈開並質問她：「阿媽你又搞壇乜嘢出嚟？」她亦不知女兒「潛水」缺席王敏德的畫展。

她為事件感心痛，在娛樂圈40年，大家知她為人誠實和尊重友情，工作並非為錢，今次覺得詆毀了她的聲譽，非常憤怒，她會要求對方寫道歉書，暫時未有設限期。若對方仍無任何行動，她會透過律師追討欠款，再告對方誹謗。

劉香萍強調是對方欠她錢，之前去瑞士拍攝的製作費，連小巴宣傳費及換票證費用共18.5萬元，當日所收回的款項只夠支付小巴宣傳費。她稱當晚吃飯，對方透過身邊人退回1400張換票證給她，但她沒簽收過。

電影換票證現時是否仍有用？劉香萍稱隨時用得，《一》片自去年9月24日起一路有上映，但遇上香港局勢和疫情，現時疫情放緩，他們會跟大戲院商討每14日放一場，到時可用換票證去換，或對方也可私下找她商討，如舉辦包場或特別場的方式。

記者：陳釗