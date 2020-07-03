《飛虎之雷霆極戰》導演鄧衍成離世 歐錦棠：轉數快過全世界人

【明報專訊】香港導演鄧衍成前日離世，享年69歲。鄧衍成於1970年代加入麗的電視擔任助理編導，早期參與《天蠶變》等製作，在亞視年代擔任編導與監製多部經典劇集《勝者為王》、《我來自潮州》、《我和殭屍有個約會》與《縱橫四海》等。他又執導多部電影《羔羊醫生》、《慈雲山十三太保》與《黑獄斷腸歌之砌生豬肉》等。後期北上發展，近作有無綫的《飛虎之雷霆極戰》，還有跟邵氏合作，未播映的《非凡三俠》成為他的遺作。曾跟他合作的藝人杜汶澤、張文慈與袁文傑紛紛悼念故友，歐錦棠難忘初入行被「殺人導演」鄧衍成日日開咪爆粗鬧令他受教。

娛樂組

據知鄧衍成曾患鼻咽癌，今年5月米雪、劉松仁、李惠民等跟鄧衍成敘舊，米雪上載合照，鄧精神不俗。歐錦棠（阿棠）昔日跟鄧衍成合作無間，他稱死訊來得突然，知道對方跟頑疾搏鬥多年，近年見他復出拍電視以為健康好轉，怎料傳出噩耗，感到難過。

被封「殺人導演」

阿棠稱鄧衍成是自己在亞視合作最多的導演，也是鬧得最狠，同時令他得益的導演，初入行時遇這名「殺人導演」，自己沒演技兼未識睇位，每次入廠必被鄧衍成開咪爆粗鬧，鬧到三魂唔見七魄。

他稱鄧衍成是轉數快過全世界的人，大家只有搏命配合，否則被剷上天花板也是活該。阿棠為此努力，收工也站在攝影機後面學習，他說：「唔係為咗以後唔畀佢鬧，而係畀錢都學唔到咁多好嘢。」將電影感放入電視劇，有強烈個人風格，是難得能電視與電影同時兼顧的導演。

對杜汶澤導演路影響深遠

杜汶澤前晚在社交平台悼念鄧衍成，懷念和對方食早餐飲啤酒，又形容鄧衍成的作品充滿小津安二郎的氣味，對他的導演工作有很深影響。杜汶澤寫道：「我呀，醜樣嗰個企出嚟……一路好走！Cut！」

張文慈首部擔正女主角的《黑獄斷腸歌之砌生豬肉》是鄧衍成執導，男主角是梁朝偉。她稱有幸拍到鄧衍成的作品，對他又敬又畏，後來拍《殭屍》更成為好友，永遠懷念他。

陳煒跟鄧衍成合作不少，獲知對方死訊很傷感，她稱對方是工作很嚴格的導演，亦很惜演員。