韋史密夫祝福愛妻搞婚外情？

August Alsina（圓圖）自爆曾跟「韋嫂」珍達碧姬拍拖，她跟夫婿韋史密夫同聲否認。

【明報專訊】《黑超特警組》男星韋史密夫（Will Smith）與妻珍達碧姬（Jada Pinkett Smith）結婚23年，雖曾屢傳婚變，二人多次否認，直至27歲美國男歌手August Alsina最近接受電台訪問時，自爆曾跟48歲珍達碧姬搞不倫，更聲稱這段「母子戀」獲得韋史密夫送上祝福，令人震驚。

「我倆拍拖期間，曾跟韋史密夫見面，他說這段婚姻關係早已變質，由夫妻變成生活伴侶，所以他大方祝福我們。」August Alsina表示，他跟珍達碧姬拍拖數年，但否認破壞對方婚姻。有關言論曝光後，韋史密夫夫婦分別透過發言人否認，珍達碧姬更怒斥：「絕對失實。」

提起韋史密夫，由他兼任監製和主演新片《Emancipation》，最近在康城影展的網上市場引起「爭奪戰」，7家發行商搶購版權，結果由Apple以逾億美元成交。電影由《邊緣特訓》安東尼奎克（Antoine Fuqua）執導，改編自真人真事，講述19世紀中期，韋史密夫飾演黑奴Peter逃離種植園，由美國南部一直逃到北部，而他公開背部傷痕纍纍的照片，便是著名的「被鞭打的背影」，成為控訴奴隸制度殘暴不仁的有力證據。