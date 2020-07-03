【開箱】《精神病》出繪本 《上司實習生》賣即食麵 韓劇周邊產品新潮流

《雖然是精神病但沒關係》金秀賢看罷繪本，大受感動，粉絲當然想把它據為己有。

【明報專訊】韓劇《The King：永遠的君主》收錄太多植入廣告而遭人詬病，如何做到資源增值而不失霸氣，甚至令周邊產品掀起搶購潮？最近熱播的《雖然是精神病但沒關係》和《上司實習生》便作出最佳示範，前者把徐睿知飾演兒童文學作家的繪本公開發售，後者將朴海鎮構思的辣雞即食麵製成商品上市，總比為他人作嫁衣來得高明。

辣雞麵開賣即售罄

某齣韓劇大受歡迎，電視台推出周邊產品，達至「開源」目的，當然無可厚非，除了慣見的男女主角寫真集或者電視劇原聲大碟外，近期較有誠意之作，該算到IU主演《德魯納酒店》，把劇中出現過的道具如酒店房門鎖匙及香氛蠟燭等，製作成為精美紀念品應市，成功掀起搶購熱潮。

最新例子是《來自星星的你》朴海鎮與《陽光先生》金應洙合演MBC電視台劇集《上司實習生》，劇中朴海鎮飾演即食麵公司高層，為了事業全力打拼，並構思出全新產品——辣雞即食麵，結果大受歡迎。

原來電視台早有後着，上月中把辣雞即食麵製作成商品推出市場，結果開賣首小時已全部售罄，就算廠商迅速補貨，依然成為網店長期熱賣之選，隨着《上司實習生》前晚播出結局，且看這股搶購潮會否因此冷卻？

金秀賢睇繪本即喊

另一例子則是韓國有線頻道tvN新劇《雖然是精神病但沒關係》，故事講述金秀賢飾演精神病院護工，為了照顧患有自閉症的胞兄吳正世而疲於奔命；徐睿知扮演兒童文學作家，自小被父母虐待，導致出現反社會人格障礙，長大後把黑暗思想投射到童話故事內。

徐睿知戲中創作多部人氣繪本，包括在《雖然是精神病但沒關係》第1集出現的《啖食惡夢長大的少年》，藉着這個悲劇故事，帶出金秀賢的不快童年回憶：「我把所有不好的記憶都刪除了，為什麼我還沒有變得幸福呢？」至於在第4集出現的《喪屍小孩》，同樣令到自小得不到母愛的金秀賢看罷即崩潰痛哭，成為他跟徐睿知的感情轉捩點。

不少粉絲都期望能夠擁有這些繪本，電視台亦早有準備，宣布將於本月中公開發售《啖食惡夢長大的少年》與《喪屍小孩》，讓觀衆可以一邊看書，一邊回味劇情，勢必帶起「閱讀風氣」。

一石二鳥行銷策略

事實上，過去亦曾有不少韓國編劇，借助經典名著推動劇情發展，例如金秀賢主演《來自星星的你》便曾出現美國兒童小說《愛德華的奇妙之旅》，結果這部枕邊書，跟《The King：永遠的君主》劇中李敏鎬多次提及英國兒童文學《愛麗絲夢遊仙境》一樣，都成為粉絲的珍藏。

《雖然是精神病但沒關係》索性自製經典，把劇中出現的繪本變成現實中的商品，既收宣傳之效，又可加強回報，如此一石二鳥的行銷策略，相信在未來推出的韓劇將會陸續有來。當然，能否在劇情發展和牟取利潤中取得平衡，亦是劇組必須慎重考慮的因素，否則「為賣而賣」只會適得其反，落得如《The King：永遠的君主》般的收視低迷下場。