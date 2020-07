陳奕迅7．11義演抗疫騷籌款 日出日落兩時段網上直播

【明報專訊】受新冠肺炎疫情影響和「限聚令」下,香港演唱會地標的紅磡體育館,截至昨天(7月3日)無舉行演唱會已接近200天,其他表演場館亦全面停頓,不單令歌手們未能踏上舞台,更影響業界過千名從業員無工開,手停口停,生計大受影響。剛成立的「香港現場演出及制作行業協會」希望為業界解困,昨日舉行記者會,宣布成立「演制抗疫基金」,並由陳奕迅打頭炮義演,於本月11日舉行《Live is so much better with Music Eason Chan Charity Concert》慈善音樂會,為基金籌款,並為100名業界從業員創造工作機會。

出席昨日記者會包括「香港現場演出及制作行業協會」聯席主席葉偉忠與何麗全、顧問蔡健輝與謝嘉豪及業界代表,現場宣布成立「演制抗疫基金」,首個大型活動是7月11日舉行的陳奕迅(Eason)慈善音樂會。今次以「日出日落」為主題,分早上6時及黃昏5時兩段時間,以及分兩個不同地方進行,但不公開場地。屆時於「香港演出及制作行業協會」的官方facebook專頁及YouTube頻道直播,亦可在全球多達數十個電視台和網上平台免費收看。

Eason對紅館逾萬空櫈談感受

會上播出Eason預先在紅館拍攝的視頻,他由後台進入紅館,面對過萬張空櫈分享感受。他說︰「來了紅館很多次,未見過紅館那麼靜。如果不是疫情的關係,紅館不會休息那麼久。我第一次來紅館,應該是電視台的演出。其實紅館最特別之處是4面台,幾正!我向這邊唱時,後面觀眾望住我背脊,赤裸裸被大家看晒!我想,全世界大部分演唱會都是單向。香港好得意,大部分歌手都要跳舞,要排舞、要排4面。」他稱後台也給他寶貴回憶:「第一次感覺那麽冷冰冰,舉行演唱會時後台很熱鬧,佈滿花海和熟識的幕後工作人員。」他表示疫情是無人預計到,狀况亦不知有多壞,他鼓勵大家:「明日又是新開始,地球不會因為你而改變,生活仍要繼續,太陽會照常升起,不論好壞的事始終會過去。」他表示非常期待再站在紅館舞台上唱歌,再見坐滿觀眾的畫面。影片最後他在黑暗的紅館場內,對着咪準備唱歌。

早上6時戶外 黃昏5時室內

何麗全表示不公開演出場地,因為現在還有「限聚令」,所以不會有觀眾,而100名參與的幕後工作人員,會遵守規矩戴口罩,做足防疫措施。他說:「總之是非常有驚喜的地方,早上6時會在戶外舉行,為時半小時,黃昏5時則在室內舉行,先重播早上6時的半小時演出,然後陳奕迅再唱半小時,他很重視今次義演,很早之前已綵排。」

善款全數分配合資格會員

音樂會直播時會公開籌款,所得善款會放進基金,連同之前獲得多個善心機構捐款合共500萬元,全數發放給協會會員。會員只需由7月11日至8月10日內向協會申請,經審核後,符合資格的會員將於8月31日開始陸續得到由協會分配的抗疫基金。善款由「仁濟醫院」代為收取及發放。

