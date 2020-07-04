戀上健身學生 陳婉衡：以後減少曬泳照

【明報專訊】陳婉衡與林芊妤（Coffee）昨日出席婚禮活動。陳婉衡穿性感婚紗亮相，她笑稱已忘記穿了多少次婚紗，但很喜歡穿婚紗的感覺，不會厭。她表示將來結婚會揀較簡單的婚紗款式，因平時工作經常需要性感示人，相信未來老公也不喜歡另一半太性感。她自爆正在蜜運中，對方是姓王的圈外人，從事金融行業，已拍拖數月，對方是她的健身學生。她偏向喜歡運動型男生，有共同興趣。拍拖節目是否一齊操練？她說：「有時會一齊操。我們拍拖初期太開心，齊齊增磅，幸現在保持番。」她爆男友不喜歡她性感，若工作需要會尊重，但私下盡量少一點，如穿泳裝去沙灘會少影相，也減少上載泳裝照。

林芊妤停餵人奶勁跌Cup

林芊妤擔任頒獎嘉賓，笑言被大會提供的超低胸婚紗嚇驚。她自爆兒子戒人奶近一個月，她上圍連跌4 Cup，「現在真的無料，之前餵人奶時最高峰升至F Cup，現時得B Cup，老公都叫我『小籠包』，說未見過我這樣。我照鏡都不認得自己」。林芊妤說老公反而喜歡她現時身形，自己也覺得夠用便可，「我寧願做『小籠包』，太誇張不吸引。胸部不是完全平坦已滿足，自信心是來自內在的」。

記者：陳釗