要求找5毫 司機掟出7毫 王喜︰以後不坐紅的

【明報專訊】王喜昨日在社交網上載視頻，講述他前日坐紅色的士不愉快事件。他稱當時車費合共$39.3，他付上兩張20元紙幣後，司機沒有找錢的動作和意思。他對司機說︰「如果找我5毫子，大家都會舒服點，對嗎？」司機回答︰「我有很多硬幣，我找7毫子給你都得！」王喜稱說這句話時沒有粗口，也不含惡意，只是提供一個選擇，如實告訴對方有找錢的責任，如對方覺得找7毫子很麻煩，找個5毫子亦可。不過對方那麼晦氣，他也放棄不要7毫子，免得令對方不高興。

王喜續說︰「我告訴他不用了，然後落車。當我準備轉身關車門時，看見2毫子及5毫子從我右邊身飛過。他用錢掟我，他用7毫子掟我，他掟不中我的身體！然後，我說『拜拜』，就把門關上。」

王喜質疑為何的士司機不找錢或不找足錢是對的，而他作為乘客要求找足錢就是錯。王喜說︰「我請求他找錢，我不對，所以他發晦氣，畀說話我聽。到我放棄7毫子，不用他找錢，他就用錢掟我？究竟我應不應要求找錢，才會得到禮貌的對待呢？」王喜說今次是7毫子，若下次是更多怎辦。一直批評警方的他又被外界認定不會找警方協助，所以他以後不坐紅的。

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