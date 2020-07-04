「馮盈盈江嘉敏反目是傳言」 劉佩玥：不需要做和事佬

劉佩玥表示為人可愛兼和藹可親，有不同朋友堆，只是沒跟大家分享。（攝影：黃梓烜）

【明報專訊】劉佩玥兩名好姊妹馮盈盈與江嘉敏因早前「船P羅生門」事件傳反目，又有傳劉佩玥為免捲入風波疏遠她們，轉跟苟芸慧做朋友。劉佩玥昨日出席新劇《逆襲人生》開鏡拜神儀式，稱有人將件事嘩眾取寵，她認為馮盈盈與江嘉敏反目只是傳言，她不需要做「和事佬」。她又否認因陳瀅不滿她與周志文交往，導致不和。鄧佩儀擔正《逆》劇女主角，感興奮又榮幸，但不覺升呢上位，劇中與譚俊彥有親熱戲。

劉佩玥與譚俊彥、鄧佩儀、張頴康等主演無綫新劇《逆襲人生》，她的角色是性格自由奔放兼結過兩次婚的寡婦，造型全部是背心加短褲行性感，她正努力減肥。劇中角色因剋死兩名丈夫，被監製笑她演「劏豬櫈」。

自認和藹可親多朋友

劇情講述劉佩玥在中學時期與好姊妹因一些誤會而各散東西。現實中有傳她的好姊妹馮盈盈與江嘉敏因「船P羅生門」反目？她聞言反應頗大說：「還未講完？不講了，好悶！這件事不需要再發酵。」對於有人被指是世紀大話精？她說：「有人將件事變成嘩眾取寵。」她表示沒需要做「和事佬」調停，因為是傳言。即使她有做，也沒需要向大家講。有傳她不想捲入風波，最近轉跟苟芸慧做朋友？她稱苟芸慧好慘，被牽涉其中。她自認為人可愛兼和藹可親，有不同朋友堆，只是沒跟大家分享。

否認與陳瀅鬧不和

又有傳陳瀅不滿她與周志文交往，導致好姊妹鬧不和，日前無綫高層樂易玲開生日會，她們要分開不同日子出現？劉佩玥否認道：「傳不和是假，我每日都有同陳瀅傳短訊聯絡，又有在網上帖相。不要再堆砌傳言，根本好小事，什麼都沒發生過，謠言止於智者。」

鄧佩儀首當女一似發夢

譚俊彥為新劇積極跑步做運動，最近減磅不少。他表示《逆襲人生》劇情類似經典外國電影《回到未來》橋段，會穿越時空，重新挽救自己人生，情節屬奇幻輕鬆，他相信觀眾會看得舒服。他與鄧佩儀私下相熟，但熒幕合作是第一次，有感情戲，他預告第3集已有親熱咀嘴戲。他說：「看過劇本，我要穿梭平行時空，最難是好多感情戲都要做兩次，又講我要回到過去拯救原本要死的鄧佩儀。」

鄧佩儀首次擔正做女一，形容心情興奮又感榮幸，似在發夢，沒想到有機會做女主角。她稱不覺已升呢上位：「一直覺得自己只是small potato（小人物），會繼續保持這心態。我沒有壓力也不緊張，以平常心看待，過得一日得一日，努力做好每個工作。」

譚俊彥寄語好好把握機會

譚俊彥以前輩身分教路，提醒鄧佩儀不要再當自己small potato，應好好把握機會。之前他與朱晨麗拍劇，當時對方也是首次當女一，他也叫對方別擔心，其後他與黃智雯拍檔觀眾亦受落，自認可帶旺對手。

記者：林蘊兒

攝影：黃梓烜

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