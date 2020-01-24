珉娥自爆遭AOA隊長欺凌 公開割脈照 智珉暗示珉娥說謊

【明報專訊】韓國女團欺凌隊友事件時有所聞，繼T-ara之後，昨日輪到AOA前成員珉娥透過社交媒體自爆入行多年一直遭隊友欺凌，更公開割脈照片，展示自殺不遂的證據，事件震驚樂壇。網民猜測「元兇」正是AOA隊長智珉，但她以「小說」二字回應，暗示珉娥說謊，後者情緒激動，不斷上載帖文要求對方道歉。

韓國FNC娛樂旗下的女團AOA，早在2012年出道，當時共有7名成員：草娥、酉奈、惠晶、珉娥、雪炫、澯美以及隊長智珉，5年後草娥以罹患抑鬱症為由宣布離隊，直到去年5月，珉娥亦拒絕跟事務所續約，AOA改以5人組合繼續發展至今。

被推入衣櫃 恐嚇要收聲

未知是否受到祖母上月離世的事件影響，現年26歲的珉娥昨日突然透過社交媒體爆料，自稱過去一直遭隊友欺凌，情緒大受打擊，需要服食安眠藥和鎮靜劑才可入睡，更曾割脈自殺，同時上載左手手腕留下數度疤痕的照片，觸目驚心。

珉娥憶述隊友欺凌的情况：「某年我因爸爸逝世，卻未能見他最後一面，只能躲在化妝間哭泣，她突然把我推入衣櫃內，並恐嚇我收聲，以免破壞現場表演的氣氛。」

雖然珉娥並沒有公開「元兇」身分，然而網民根據她提供的線索，推測她正是AOA隊長智珉。不過，智珉隨即透過社交媒體上載「小說」二字，暗示事不關己，而是珉娥說謊。

昨午發文 充滿怨氣

智珉此舉明顯觸動珉娥神經，後者再次在社交媒體回應：「如果這是小說的話，實在太可怕了，雖然我手上的疤痕經過治療後，已經逐漸轉淡，但我仍然清楚記得，她對我做過什麼，令我變得精神失常。」又說從未考慮控告對方，只求一聲道歉，好讓她能解開心結，然後努力工作，掙錢照顧家人。

珉娥似乎愈說愈激動，昨日下午不斷撰文，字裏行間充滿怨恨，例如：「就算我吃了數十粒安眠藥，仍然無法入睡。」「我很憤怒，眼淚不自覺地流下。」「這些年來，裝傻扮懵並不容易，但為何我要這樣？」網民見狀均表示擔心，希望珉娥能夠平復情緒，千萬不要重蹈其他女團成員如具荷拉或者Sulli等自殺的覆轍。