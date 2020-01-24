性侵受害者Duffy去信Netflix 要求《禁室365天》下架

【明報專訊】《禁室365天》上月7日在影視串流平台Netflix上架，男女主角莫朗尼（Michele Morrone）和施洛卡（Anna-Maria Sieklucka）的連環「愛情動作」，以及疑似打真軍鏡頭，掀起熱話，在全球多地迅即打入熱播榜十大位置；由於《禁》片改編自小說三部曲，不少粉絲都有興趣知道可會開拍續集。人氣急升的意大利男星莫朗尼，日前表示已落實會拍第2集，但由於新冠肺炎疫情未緩和，所以暫未知何時開鏡。不過由於該片講述黑幫男主角綁架女子後，逼對方一年內愛上自己，引來不少非議，認為該片美化綁架及性暴，曾遭綁架及性侵的威爾斯女歌手Duffy，前日撰寫公開信給Netflix行政總裁黑斯廷斯（Reed Hastings），要求《禁》片下架。

威爾斯女歌手Duffy憑2008年處女大碟《Rockferry》一炮而紅，不單成為當年英國最暢銷唱片，更贏得格林美最佳流行專輯獎，後來突然銷聲匿迹，令粉絲摸不着頭腦。直至今年2月，Duffy透過社交媒體解釋，為何自2010年發表專輯《Endlessly》後再無新作。事緣她在餐廳內遭人落藥，然後被送到海外，在酒店房內被強姦，事件令她大受打擊；後來再發生勒索事件，另有3名狂迷試圖闖入其寓所，Duffy終於報警求助。她給黑斯廷斯的信件中請求Netflix及製作公司應該更負責任，認為《禁室365天》把綁架及性販賣等嚴重罪案變成色情娛樂；又要求看過此片的觀衆反思，現實中綁架、性販賣等在片中都被美化。

提起莫朗尼，他可說憑《禁室365天》一炮而紅，當日電影上架，他在社交媒體Instagram的追隨者人數才20萬，現已飈升至750萬，不足一個月上升了逾37倍。