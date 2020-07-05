蔡思貝「新歡舊愛」同場無尷尬 單身高海寧：邊個唔鍾意有桃花

【明報專訊】蔡思貝入行7年緋聞多多，但她只承認曾與麥秋成拍拖。她日前出席無綫高層樂易玲的生日會，跟舊愛麥秋成，還有3名緋聞男友王浩信、胡鴻鈞及余德丞同場，被形容「新歡舊愛」聚首好熱鬧。蔡思貝前晚與高海寧出席「仁愛堂董事局交代就職晚宴」，她說生日會當天不覺尷尬，大家是同事及朋友，跟在公司見面一樣。高海寧早前爆出於去年1月已跟鄧智偉分手，回復單身的她專注工作，開心接連有3部劇播出。談到有否追求者時，她甜笑說：「邊個唔鍾意有桃花！」

蔡思貝前晚與仁愛堂大使高海寧、關楚耀、胡楓、羅蘭等出席「仁愛堂董事局交代就職晚宴」。蔡思貝日前出席樂易玲生日會，與前度麥秋成及3名緋聞男友王浩信、余德丞及胡鴻鈞同場，問到影大合照時跟4人保持距離，是否因尷尬？她表示不覺尷尬，跟在公司見到面一樣 ，大家都是同事、朋友，當日為樂易玲慶生好開心。

蔡：減肥勤操拍《飛虎3》

蔡思貝透露下星期會入劇組拍攝《飛虎3壯志英雄》（暫名），今次是她首次拍邵氏攝製的電視劇，且第一次演飛虎隊，「警察就演得多，未做過飛虎，造型和班底都好期待」。她為了演出該劇，早前拍完《踩過界II》即開始操練，因《踩》劇的癲姐角色很醜，又不需要喼弗，吃到肥腫難分，所以得知參演《飛虎3》，即時為角色做準備，為了在短時間內達到效果，現在勤力操練。她說：「一日做兩次運動，吃得好清淡，戒碳水化合物。雖然喜歡吃東西，平時好放肆，也要督促自己。忍口初時好辛苦，好想吃麻辣火鍋，但經過一段時間就習慣了， 反而精神和開心了。」

高：分手沒影響心情

高海寧表示最近忙不停，為新劇《七公主》日夜顛倒開工，還要為《殺手》及快將播出的劇集《迷網》、《反黑路人甲》宣傳。她表示幸好3部劇的角色和造型都不同，相信觀眾不會混淆。她坦言在炎熱天氣下為《七公主》拍外景十分辛苦，但也值得，因角色帶給她很大滿足感，好容易入戲。該劇拍到8月中，但她仍未能休息，因緊接拍旅遊節目，她說不介意：「寓工作於娛樂。（順便散心？）沒有事情令我不開心，我每天都好開心。（跟鄧智偉分手沒影響心情？） 拍劇開心又充實，工作帶給我滿足感，希望觀眾睇到我為演戲付出的努力。」

問她現在可有追求者？ 她甜笑說：「話無追求者，會講我無市場；話有追求者，又會追問對方是誰？真的很難答，現在專心工作。（有合適對象會否接受？） 其實忙到連睡眠時間也沒有，不過有也不錯，邊個唔鍾意有桃花，桃花代表有人緣和工作緣。」

記者：柯美

攝影：劉永銳

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