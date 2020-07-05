徐天佑自責未盡孝道曾患抑鬱症

【明報專訊】37歲徐天佑出道逾20年，經歷過走紅，又曾經潦倒，試過全身得200元，亦迷失過，最後想通重新振作。他感慨現在的樂迷都上網聽歌，樂壇生態環境較他當年還要差！回憶當年父親離世，他自責未盡孝道，因情緒低落患上抑鬱症，要5年時間才走出困局。至於感情上則沒什麼遺憾，現在的老婆很好。

徐天佑之前參演的電影《再見UFO》中，劇情講述他飾演的角色受惠香港經濟起飛，但遇上1990年代炒風，開始迷失方向。現實中，他是愛想當年的人，但很多事無得回頭，他說：「人總覺得過去是最好，你可能說10年前真好，但是否感到快樂？可能當時又說10年前就最好。所以這刻無論有多惡劣，試試想這刻已是最好，下一步可能更差。昔日我與黃又南以組合Shine出道，首張唱片售出逾萬張，大家都很開心，但有人跟我們說，銷售量與以前的金唱片和白金唱片無得比。之後唱片業一落千丈，很多歌手出碟只售出數千張，現在更發展到上網聽歌，生態環境較我們當年還要差！」

「應玩少啲多陪爸爸」

徐天佑認為人要懂得活在當下，應計劃未來如何能達到夢想，正能量一點。他說：「回憶總是美好的，但充滿遺憾，我最遺憾是10年前情緒不穩定，半夜三更致電給爸爸傾訴，但爸爸覺得我這麼夜找他，反而令他更擔心。我晦氣拋下一句 ：『作為父親，不應該關心兒子嗎？』即收線，翌日又大吵一場，事後我們沒好好坐下來傾，之後我忙於工作，和爸爸的關係沒那麼親密，直至爸爸患癌病在醫院昏迷，我在病牀前陪着他，不久他離開了，令我感到遺憾！」

父親離世，令徐天佑耿耿於懷，自責未盡孝道，情緒低落患上抑鬱症，「我自責做得不夠好，應該玩少啲，飲少兩日酒，多陪爸爸。5年後才走出困局，我從創作中慢慢想通，既然已過去，倒不如嘗試從這刻開始感恩，做多些東西。有人叫我睇醫生，但我無睇，因抑鬱斷斷續續，反而睇中醫調理。是音樂幫了我，每首歌都解釋了我的感受，有首歌的歌詞『離開地球，快接近太陽，但不可以，要返轉頭』，想通了要返轉頭，繼續生存和生活，就要改變自己，懂得珍惜眼前人，以前覺得朋友可有可無，但在困局中令我知道誰是真正雪中送炭的朋友」。

窮困潦倒行路回家

事業上，徐天佑也有遺憾，就是初出道時有機會在台灣出國語唱片，但當時不懂把握機會，得過且過，結果唱片沒有迴響，白白浪費了一個機會！他試過窮困潦倒，全身只得200元，還飲酒、食雪茄，窮到要行路回家，「當時一年拍一兩部片，還是客串，音樂又無得做，失去以前的熱情，之後終於想通了，覺得自己真的黐線，完全迷失自我。醒覺後開始找朋友見面，家中窗廉不再日夜關上」。至於感情方面，他說：「感情沒什麼遺憾，現在老婆很好。以前和女朋友分手，大家都很清晰了解分手原因，所以能夠再見亦是朋友。」

場地提供：R One Space （銅鑼灣）

化妝：Henry Tse @ Big C Styling

髮型：Louis Tse @number 8 hair salon

服裝：Lane Crawford

記者：柯美

攝影：黃梓烜

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