拉隊到南丫島拍真人騷 梁祖堯：食足9日海鮮餐

梁祖堯有信心主持的真人騷節目《調教你男友》能吸引觀眾追看。（攝影／記者：鍾一虹）

【明報專訊】梁祖堯主持ViuTV真人騷節目《調教你男友》煞科，昨日他於荃灣的製作室親自下廚，招待參與演出的情侶及幕後人員，包括HotCha成員張紋嘉與男友林子傑。

梁祖堯受訪時大爆節目是ViuTV有史以來獲得最好伙食的製作，因拍攝在疫情期間到南丫島取景，好多居民和商店免費借場，大大降低製作費，讓他們留島9日可盡情食海鮮餐。他跟一眾演出者產生化學作用，變成交心好友，帶動節目效果好好，有信心吸引觀眾追看。他笑說：「我帶領成班男人宿營拍攝，原本度了很多上山下海的環節，但拍攝首天已跟他們成為好友，成件事變了真性情演出。」

梁祖堯透露幾對情侶遵照節目安排，隔絕聯絡一星期；忍受相思之苦的張紋嘉與林子傑，當聽到對方消息時竟然爆喊。梁祖堯說：「我做這個節目都有好多得着，好感動，有些演出者被標籤控制狂、愛得不認真，事實不是這樣，大家每日忙應付生活，當靜下來反思，會思考一段關係可以如何改進。」

張紋嘉笑稱男友林子傑平時負責做家務，他去了宿營拍攝期間，家裏變得凌亂，故在男友回家前，急召傭人清理。

張紋嘉與男友感情增進

林子傑說：「我喜歡整潔，用完水杯會立即清洗，但她會浸住水杯6小時。以前對她嚴厲、苛刻，去完宿營後，現在耐性增多，亦減少動氣，珍惜彼此關係。」張紋嘉承認情侶檔合作真人騷後感情增進，「我以為拍節目會度橋製造效果，沒想到會這麼感性，我們竟然一齊爆喊」。

記者：鍾一虹