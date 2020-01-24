AOA欺凌事件解決 智珉登門向珉娥道歉

AOA隊長智珉親自登門向珉娥道歉，化解了一場風波。

珉娥自稱被欺凌多年，患有情緒病，其事務所表示，往後會陪伴她接受心理治療。

【明報專訊】韓國女團AOA前成員珉娥，日前透過社交媒體自爆入行多年一直遭隊長智珉欺凌，自稱一度企圖自殺，並公開割脈照片。事件經過一日發酵，珉娥表示，前晚智珉親自登門道歉，多年來的恩怨似乎已得到化解。

去年5月離開AOA另謀發展的珉娥，前日在社交媒體連環發文，宣泄對AOA隊長智珉的怨恨，稱多年來被她欺凌，導致患上情緒病，又附有割脈後手腕傷痕的照片，事件震驚娛樂圈。

智珉問刀在哪裏

珉娥昨日清晨再度發文表示，前晚AOA成員包括智珉在內，一同到訪她家，「一開始智珉姐姐生氣地進來，我問她這是道歉者的表情嗎？才剛吵完架，（智珉）姐姐便問我刀在哪裏，她死了可以嗎？」其後她們展開對話，珉娥自述經歷與感受，智珉表示已不記得發生過的事，並以為雙方的問題早已在智珉父親的喪禮上解決。

二人經過詳談後，智珉向珉娥道歉，後者表示雖然覺得對方的道歉不夠誠意，但由於智珉說了很多次「對不起」，所以珉娥決定接受道歉，並表示從今起不會再提及此事。

昨日珉娥所屬的事務所表示，她情緒已恢復穩定，正在休息，事務所今後會陪她接受心理治療，協助她努力回復健康。

引發其他女團爆不快經歷

珉娥在網上鬧爆AOA隊長智珉一事，引發韓國其他女團也發文透露有相似經歷。2016年出道的二人女子組合臉紅的思春期，今年4月成員禹智潤退團後，有傳她與隊友安智煐不和。其後禹智潤新歌內容被指暗諷前拍檔。前日禹智潤在社交媒體發文稱，歌曲是數年前創作的，否認內容與安智煐有關，但她表示當初跟對方商討拆伙時，曾被要求馬上離隊。

另一女團Momoland，前成員妍雨昨日也在社交媒體發文稱心情複雜，被愛的人誤會及責備是很難過的事，坦言不能一一解釋。妍雨表示轉行當演員，只是沒有更好的選擇而已，似暗示當日是被迫離隊。

文：蘇珮欣