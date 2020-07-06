曬全家福公布囝囝出世 陳山聰喊住剪臍帶

【明報專訊】現年43歲的陳山聰榮升爸爸，太太Apple日前為他誕下B仔Jaco，母子平安，昨日他接太太與兒子回家。陳山聰在社交平台公布喜訊，分享一家三口幸福合照，以及他抱着囝囝鼻貼鼻影相，還有全家手拖手特寫照片，十分溫響。Jaco重約7磅，由爸爸陳山聰感動喊住剪臍帶，迎接笑住的BB出世。他形容是「人生馬拉松中最美麗的畫面」，希望囝囝成為一個充滿正能量，健康快樂頂天立地的男子漢。

娛樂組

陳山聰回覆《明報》稱開心母子平安，B仔Jaco已出院回家，成為人父的他亦展開人生另一階段。他表示有入產房剪臍帶，自爆剪臍帶時流下爸爸的眼淚，他說：「太太冷靜過我，真係好開心，我剪臍帶時BB係笑住嘅，佢冇乜點喊同扭計，但唔好讚咁多，讚太多驚佢會『小器』，多謝大家關心及祝福。」

山聰在社交平台感激太太的付出，讚母愛偉大，他稱Jaco咁Cool的英文名是豹哥豹嫂（單立文夫婦）改的。山聰的圈中好友包括龔嘉欣、胡定欣、黃翠如、陳凱琳、楊怡、陳自瑤、陳貝兒、楊秀惠與黃智雯等都留言恭喜。

伍詠薇陳敏之跳舞探B

昨日伍詠薇（伍姑娘）在facebook分享了跟山聰與陳敏之，串燒三姊弟妹的搞笑跳舞短片，山聰透露是伍姑娘與敏之到醫院探BB時所拍。伍姑娘和敏之分別升呢做「姑媽」和「姑姐」，山聰笑說：「前兩日佢哋嚟咗醫院探BB，即席要在BB面前跳part舞，我應佢哋要求囉。」

榮升大姑媽的伍姑娘大讚Jaco好得意，又好奀皮。問她有沒有送禮物給BB，她說：「大姑媽因為要開工，好急咁封咗利市，下次見佢，或者BB出世100天，再諗吓送啲乜嘢畀小朋友，梗係先送錢，利利市市，開開心心。」

她又讚山聰太太好叻女，她跟敏之在醫院玩咗一日，家有喜事，戥他們開心。她稱希望山聰有時間休息，他要拍劇又要照顧兩母子，她見到弟妹（山聰與敏之）都做了父母，覺得好開心。

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