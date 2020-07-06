Kanye West宣布角逐總統 馬斯克表態：全力支持

【明報專訊】饒舌歌手Kanye West前日趁美國國慶，在社交網Twitter發文表示，會參與今年美國總統大選，跟民主黨總統候選人拜登及現任總統特朗普一較高下；雖然不少傳媒質疑他可能未報名，而且距離大選僅數月，時間倉卒；不過電動車大廠特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）立即表示全力支持，加上兩人幾日前才把合照上載到社交網，到底是真的要挑戰總統寶座，還是二人另有合作大計？

現年43歲的Kanye West向來多搞作，前日美國國慶，他又帶來「驚喜」，在Twitter發文表示，「透過相信上帝、凝聚願景、建設未來，我們如今將體現美國希望，我要競選美國總統」；並附有美國國旗及#2020VISION（2020願景）的主題標籤。據路透社報道，並不清楚Kanye West是否真的要參選總統，也不肯定他是否已向州選舉委員會遞交申請文件。據報部分州的截止時間未過，他仍可以獨立參選人身分報名。至於美國廣播公司新聞網也質疑Kanye West到底有多認真參選，還是為了即將推出的專輯《God's Country》炒作新聞。

5年前已宣稱要參選

這絕對不是Kanye West首次說要角逐美國總統，5年前他已說過將會參選，但當時他自言沒有時間表，之後也表示可能在2024年才會在政壇大展拳腳，卻鮮有如今次般在社交網撰文，並有齊主題標籤。他參選帖文曝光10小時，已獲得超過82萬次按讚，逾41萬次轉發，以及7.2萬個留言。

Kanye West妻子、真人騷女星Kim Kardashian迅即轉發丈夫的參選帖文；億萬富豪馬斯克更在社交網表示「全力支持！」另外，《波士鬥腦細》女星蒂芬妮夏迪舒（Tiffany Haddish）亦有轉發Kanye的參選帖文以示支持；《寫出友共鳴》歐雅史賓沙（Octavia Spencer）則轉發2020VISION的主題標籤。不過也有網民質疑Kanye此舉有「鎅票」之嫌，尤其他一直是特朗普的支持者，在荷李活可說是異見。

夫婦同為特朗普支持者

Kanye West和太太Kim Kardashian都是特朗普的支持者，後者2016年宣布參選時，他倆已表態支持，並提議見面，討論多元文化議題，兩人跟荷李活主流支持民主黨候選人，可說背道而馳；2018年，特朗普當選總統後翌年，跟Kanye West在白宮見面，後者當時還戴上寫有「讓美國再次偉大」的紅色帽子。不過其後Kanye又發文稱被政壇利用，自言要遠離政治，專注音樂，所以今次他說參選，又再次讓大家措手不及。

Kanye West是最暢銷饒舌歌手之一，近年又踏足時尚界，而且十分成功，與adidas聯乘的球鞋Yeezy引發搶購熱潮，今年更登上財經雜誌《福布斯》的「10億美元富豪榜」。最近的新冠肺炎疫情及Black Lives Matter（黑人的命也是命）爭取平權運動，他既出錢又出力，未知是否因不滿特朗普施政，所以決定挺身而出，有小報更指出，他很可能跟馬斯克聯手參政。