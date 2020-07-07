陳豪爆肌冲咖啡 李佳芯不知無綫新約「加辣」

【明報專訊】陳豪、李佳芯（Ali）、黎耀祥、龔嘉欣、謝東閔、江嘉敏及江美儀等昨日於電視城宣傳劇集《殺手》，陳豪穿緊身恤衫上演爆肌冲咖啡，他笑說：「只要大家開心，犧牲少少有乜所謂！」江美儀則以「鳳姐」造型現身，大騷事業線。

陳豪笑稱這是他由拍《誇世代》開始日操夜操的成果，只是他平時守身如玉，未有給大家看，他笑說：「現在女同事不肯除，由我犧牲囉！」談到日前去沙灘家庭樂，太太陳茵媺被網民「投訴」上身包到冚？陳豪說沒有不准太太穿比堅尼，最緊要舒服。Ali表示向來不是行性感路線，陳豪聞言即邊震胸肌邊說：「我也不是呀！」Ali自嘲露肉也沒驚喜。

有傳無綫新約「加辣」，若藝人因個人行為及言論，包括牽涉政治立場等，令無綫蒙受不必要損失，涉事藝人要承擔所有責任及賠償。Ali表示完全不知情，聽傳媒講才知。若將來加上這條款會否續約？她說：「等續約先算啦，我份約仍有很長時間。（可有加在現有合約上？）無聽過。」

黎耀祥：老婆嫌親熱戲不夠喉

黎耀祥（祥仔）在《殺手》首集與台灣辣妹有連場親熱戲，他笑稱陳豪覺得不夠，以戲劇效果角度應要再激一點，連老婆也覺不夠喉。祥仔笑說：「因劇本寫得太淫蕩，老婆驚會呷醋，所以拍時不在現場，但拍出來只得原本的五成，老婆都說不夠入肉，所以下次拍『動作戲』，我會更加努力。」龔嘉欣表示與祥仔是另一種激，其中一場戲要主動騎在對方身上，是從演以來首次，感到很尷尬。祥仔解釋因龔嘉欣的頭要伏在他的心口，故只能坐在他的大髀上。龔嘉欣稱寧願拍打戲，都不拍牀上戲，很開心看到網民留言讚她打得很用心，被網民感動到眼濕濕。

江嘉敏：與馮盈盈仍是好朋友

江嘉敏與馮盈盈早前爆出「船P羅生門」事件至今仍沒完沒了，近日又傳兩人不和升級。江嘉敏對此不欲多談，她說：「其實這件事對我來說已經完了，因要回應的都已經回應，要講、要不開心、要嬲的都已經過了，不想再在這件事上發表任何意見，亦不想事件繼續發酵。公司也沒給壓力。」江嘉敏稱與馮盈盈仍是朋友關係，但最近忙開工，與朋友的確少了聯絡。已不是好朋友？她笑說：「咁好朋友囉。」

謝東閔未知朱智賢何時復工

早前陪女友朱智賢就與人夫黎振燁發生「偷食事件」出席記者會的謝東閔，昨日首度出席公開活動。問是否已收拾心情？他說：「我很好，一切正常，我這幾個月一直有開工，唱歌、宣傳和拍戲，生活很充實。」女友現時情緒如何？謝東閔說之前記者會已講過，他會做回男友應做的事情，陪伴對方，現時所有事情都很好。女友何時復工？他說沒問，也不清楚，等對方自己交代，「這段時間都是互相鼓勵，沒想太多其他事情。她心情都OK。（她準備好復工未？）她現在都OK的」。

記者：陳釗

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com