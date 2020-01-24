金像配樂大師Ennio Morricone病逝 享年91歲 王家衛：往事長存 心中有過

王家衛在微博公開《一代宗師》原聲大碟封套並留言悼念；《一》片借用了Ennio Morricone兩首作品，包括章子怡飾演的宮二跟梁朝偉扮演的葉問在香港重聚，前者剖白感情，「人生如棋，落子無悔」，對白動人，配上Ennio的音樂，更添哀怨。

【明報專訊】曾為全球超過500部電影及電視劇作曲、並憑《冰天血地8惡人》贏得奧斯卡最佳配樂獎的意大利作曲家Ennio Morricone，昨日因病離世，享年91歲。曾跟他合作過的世界名導，由貝托魯奇（Bernardo Bertolucci）到塔倫天奴（Quentin Tarantino）不計其數，就連王家衛亦曾在《一代宗師》借用Ennio Morricone兩首配樂，得悉大師離世，他在微博留言悼念：「往事長存，心中有過。」

新冠肺炎疫情在歐洲持續，身在意大利的Ennio Morricone上周跌倒受傷送院，延至昨日因併發症逝世，享年91歲。1928年生於羅馬，Ennio Morricone原本是個足球迷，其後在音樂家父母的栽培下，轉投音樂創作路，1940年代加入爵士樂團，曾為不少電影及舞台劇擔任幕後「槍手」，成為匿名作曲及編曲家。

6次提名奧斯卡 87歲首奪獎

1960年代起，Ennio Morricone正式進軍荷李活，為不少經典意式西部片如《獨行俠決鬥地獄門》、《萬里狂沙萬里仇》及《龍虎大賊鬥千軍》等配樂，其他代表作品包括《義膽雄心》、《一代情梟畢斯》、《西西里的美麗傳說》、《星光伴我心》及《戰火浮生》等。

自1979年憑《夢斷天涯》首度提名奧斯卡最佳配樂，直至37年後，Ennio Morricone終於憑《冰天血地8惡人》第6次入圍，贏得人生第一座金像獎，並以87歲高齡成為史上最年老的奧斯卡得獎者。同年由他創作的電影原聲大碟，全球總銷量已超過7000萬張，堪稱叫好叫座。

紀錄片原定下月首映

有關他的紀錄片《Ennio: The Maestro》，原定下月在意大利首映，視他為偶像的王家衛早在今年初已購下版權，準備全球放映，可惜電影還未開畫，大師已先行一步，王家衛昨日透過微博上載《一代宗師》原聲大碟封套，並留言悼念：「往事長存，心中有過。」

《Ennio: The Maestro》由Ennio Morricone生前好友、《星光伴我心》導演基斯比湯納度（Giuseppe Tornatore）自編自導，請來一眾影壇巨星如王家衛、《冰天血地8惡人》導演塔倫天奴、《獨行俠決鬥地獄門》主角奇連伊士活（Clint Eastwood）等，分享他們跟這名金像配樂大師的友情歲月。